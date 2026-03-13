Ostaje li Rebić i sljedeće sezone u Hajduku? Evo kakva je situacija

Sezona za Hajduk praktički je završena, a u 26. kolu SuperSport HNL-a Splićani na Poljudu dočekuju Lokomotivu (nedjelja, 15:00) u utakmici koja nema veliki rezultatski značaj.
Hajduk zaostaje deset bodova za Dinamom i izgledi za naslov su minimalni, no klub je već fokusiran na slaganje kadra za iduću sezonu.
Po završetku sezone istječu ugovori četvorici igrača: Anti Rebiću, Anthonyju Kaliku, Dariju Melnjaku i Ismaelu Dialli, dok posudba Ikera Almene iz saudijskog Al Qadsiaha također istječe, a Hajduk nema opciju otkupa. Od spomenute četvorke, zasad je jedino Rebić jasno označen kao igrač kojeg klub želi zadržati, zahvaljujući konstantnom doprinosu i solidnim nastupima na terenu.
Ipak, nastavak suradnje vjerojatno neće biti pod istim financijskim uvjetima, prenosi Germanijak. Rebić je prošle sezone potpisao ugovor vrijedan 450.000 eura godišnje, no financijska situacija u klubu sada je znatno teža – primjerice, Ivan Rakitić pristao je do kraja sezone obnašati funkciju tehničkog direktora bez plaće.
Budući ugovori, uključujući i Rebićev, morat će biti skromniji, iako je sam igrač već iskazao želju za ostankom na Poljudu.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!