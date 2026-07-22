Osijek u HNL-u pronašao zamjenu za Roka Jurišića

Osijek je brzo pronašao rješenje za lijevu stranu obrane nakon odlaska Roka Jurišića, koji je blizu transfera u grčki Aris.
Kako prenosi Germanijak, umjesto njega na Pampas bi trebao stići Marcel Heister (33), iskusni njemački lijevi bek koji dolazi kao slobodan igrač.
Heister je posljednje dvije sezone proveo u Istri 1961, za koju je upisao 142 nastupa, a ranije je igrao za Zadar, Ludogorec, Ferencváros, Fehérvár i druge klubove. Rođen je u Njemačkoj, ali je prve seniorske korake napravio upravo u Hrvatskoj.
Jurišićev odlazak u Aris trebao bi Osijeku donijeti oko milijun eura odštete uz moguće bonuse, što je znatno više od prvotno spominjanog iznosa.
Heister bi trebao popuniti prazninu nakon Jurišića i Borne Barišića, kojem je istekao ugovor. Na lijevom boku Osijeku još ostaju Luka Zebec i Emin Hasić.
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