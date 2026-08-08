Osijek razbio Rudeš, rapsodija golova na otvaranju 2. kola HNL-a!

U prvoj utakmici 2. kola HNL-a Osijek je u Velikoj Gorici kao gost svladao Rudeš sa 6-1 (4-0).

Prva dva gola postigao je Armando Leon (12, 28), do kraja prvog poluvremena dva puta se u strijelce upisao i Nail Omerović (41, 44), da bi u nastavku Darnel Jakupović (69) zabio za 5-0, Omerović (81) je svojim trećim pogotkom povisio na 6-0 prije no što je Lenny Ilečić (84) postigao počasni gol za Rudeš.

Nakon prošlosezonske borbe za ostanak, Osječani su u ovu sezonu krenuli znatno bolje ostvarivši dvije gostujuće pobjede u prva dva nastupa, a obe su stigle na istom mjestu jer u prije tjedan dana također u Velikoj Gorici svladali pravog domaćina na tom terenu Goricu.

Sve je bilo riješeno već u prvih 45 minuta kada je Osijek čak četiri puta tresao mrežu povratnika u društvo najboljih.

Izdržavši početni presing domaćih, Osijek je poveo već nakon prve suvisle akcije na utakmici. Vrbančić je na sredini igrališta osvojio loptu i pravovremeno poslao okomitu loptu iza obrane Rudeša za utrčalog Leona, a meksički je napadač rutinski svladao Rogića.

U 28. minuti Leon je još jednom pokazao kako je odličan realizator, Omerović i Jurišić su lijepo kombinirali na lijevom krilu, uslijedio je prizemni ubačaj u peterac gdje je najbrže reagirao Leon.

Pred sam kraj prvog poluvremena Omerović je s dva gola u tri minute otklonio sve dvojbe oko konačnog ishoda. Prvo ga je lijepom okomitom loptom proigrao Bukvić, dok je u 44. minuti zajedno s Leonom oteo loptu Unušiću i potom se sjurio prema golu.

Drugo je poluvrijeme očekivano prošlo u laganijem tempu, a Osijek je do povećanja prednosti stigao sredinom tog dijela igre. Pevo je Bukvićev udarac iskosa u 68. minuti prohujao pored gola, a minutu kasnije Jakupović je bio mnogo precizniji i krasnim udarcem sa 20-ak metara svladao Rogića.

Omerović je kompletirao “hat-trick” u 81. minuti preciznim udarcem sa 13 metara nakon krasne akcije Vrbančića i povratne lopte Bukvića.

Ilečić je u 84. minuti lijepim udarcem glavom s više od 10 metara u mrežu gostiju proslijedio ubačaj Pejića i tako barem malo ublažio poraz Rudeša.

Osijek je na vrhu ljestvice s maksimalnih šest bodova, dok je Rudeš na dnu bez bodova.