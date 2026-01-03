Osijek potvrdio prvu prodaju ‘na zimu’, branič potpisao za portugalskog drugoligaša

Podijeli :

HNK Osijek

Osijek tijekom zimskog prijelaznog roka provodi opsežne promjene u kadru kako bi popravio dojam nakon slabog jesenskog dijela HNL-a. Među igračima koji napuštaju klub je i lijevi bek Ivan Cvijanović, koji je karijeru nastavio u portugalskoj Vizeli.

Riječ je o drugoligašu koji se trenutačno nalazi na petom mjestu ljestvice s 24 osvojena boda, što je pet manje od drugoplasirane momčadi Sportingove B ekipe.

Dva najbolja kluba osiguravaju izravan ulazak u prvu ligu, dok trećeplasirani ide u doigravanje, pa će Cvijanović u nastavku sezone pokušati s Vizelom izboriti promociju u elitni rang portugalskog nogometa.

Cvijanović je u Osijek stigao još kao dječak iz Lokomotivine škole, a do prve momčadi probio se preko druge ekipe i posudbe u Šibeniku. Klub se od njega oprostio putem društvenih mreža porukom: “Nakon više od pet godina Ivan Cvijanović više nije igrač Osijeka. Cvija, hvala na svemu i sretno u nastavku karijere!”

Osijek je jesenski dio sezone zaključio na posljednjem mjestu prvenstvene ljestvice s tek 14 bodova u 18 kola, što je potaknulo temeljitu rekonstrukciju momčadi. Kao prvo zimsko pojačanje stigao je Borna Barišić, a uz Roka Jurišića i Davida Čolinu konkurencija na lijevom boku postala je prevelika, zbog čega Cvijanović nije imao realne izglede za veću minutažu.