Osijek potvrdio dolazak stopera iz Lokomotive: ‘Došlo je vrijeme za neke nove izazove’

NK Osijek

Dosadašnji stoper Lokomotive, 26-godišnji Jon Mersinaj novi je igrač Nogometnog kluba Osijek.

Potpisao je s Bijelo-plavima ugovor do ljeta 2027. godine i zadužio dres s brojem 15. Za Lokose je odigrao ukupno 132 utakmice, nakon što je na Kajzericu stigao uz Shkendije još 2017.

Jedno je kraće vrijeme bio na posudbi u albanskom Laҫiju, da bi se brzo vratio u redove zagrebačkog kluba u čijoj je momčadi dugogodišnji standardni prvotimac, a u jednom je razdoblju nosio i kapetansku vrpcu. Dogovor je brzo postignut i defanzivac rođen 8. veljače u Tirani odmah ima pravo nastupa, prenosi službena klupska stranica.

“Zadovoljan sam, naravno, ovakvim raspletom situacije. Lijepo mi je bilo u Lokomotivi, no došlo je vrijeme za neke nove izazove. Osijek ima sjajne uvjete na Opus Areni, zna se gdje mu je mjesto u hrvatskom nogometu i nadam se da ću pritom dati i svoj doprinos u ostvarivanju klupskih ciljeva. Igrao sam protiv dosta sadašnjih suigrača, mogu reći da mi je momčad, uglavnom, poznata i vjerujem da ću se brzo uklopiti. Malo me je sputavala viroza proteklih dana, ali sve je to prolazno, tako da sam u treningu i veselim se trenutku kada ću debitirati za svoj novi klub i predstaviti se navijačima”, rekao je Mersinaj.

Jon ima i jedan nastup za najbolju reprezentaciju Albanije. Bilo je to u prijateljskom ogledu s Estonijom u lipnju 2022., a u kadru je bio i u studenom prošle godine, u službenom susretu Lige nacija protiv Ukrajine.

“Sretni smo što smo uspjeli dovesti tako etabliranog i provjerenog igrača kao što je Jon Mersinaj. Uspjeli smo u onoj osnovnoj namjeri, a to je da dovodimo igrače koji će ozbiljno pojačavati konkurenciju, a ne povećavati njihov broj. Smatram da smo njegovim dovođenjem taj cilj ostvarili. Sigurni smo da će se odlično uklopiti u tu našu viziju i želimo mu puno sreće i uspjeha u dresu Osijeka”, poručio je član Uprave i direktor Bijelo-plavih, Vladimir Čohar.