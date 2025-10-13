Osijek odustaje od B momčadi u Prvoj NL: ‘Nije razumno tražiti dodatno plaćanje za drugoligaški status’

Podijeli :

NK Osijek

Očekivana odluka dolazi s Opus Arene.

Nakon burnih rasprava o mogućem povratku B momčadi HNL klubova već ove sezone, situacija se smirila. Ako prijedlog ipak zaživi, čini se da ćemo u Drugoj ligi gledati samo mlade igrače Dinama i Hajduka.

Tema razvoja mladih nogometaša u hrvatskom nogometu nije nova. Otkako su druge momčadi ugašene početkom 2022., klubovima je sve teže pružiti priliku mladima bez žrtvovanja rezultata. Drugi sastavi bili su vrijedan poligon za afirmaciju, a njihovo ukidanje pokazalo se kao pogrešan potez.

HNS je pred početak aktualne sezone naglo pokušao vratiti sustav, ali zbog zakonskih rokova to nije bilo moguće napraviti na vrijeme. Klubovima su ponuđene dvije opcije: ulazak u četvrti rang natjecanja ili uplata 350.000 eura godišnje kroz tri sezone za izravan ulazak u Drugu ligu.

Među zainteresiranima bio je i Osijek, koji je s povratkom Alena Petrovića na mjesto sportskog direktora planirao obnoviti drugu momčad, no ponuđeni uvjeti pokazali su se prezahtjevnima, kazao je spomenuti Petrović za Glas Slavonije:

“Ako je formiranje B momčadi interes hrvatskog nogometa u cjelini zbog razvoja mladih igrača, onda mi nije razumno tražiti od prvoligaša dodatno plaćanje nastupa u drugoligaškoj konkurenciji. Zbog toga smo odlučili odustati od prijave za drugoligaško natjecanje. Nije mi logičan ni stav da te B momčadi imaju zaštićen status u toj konkurenciji jer smatramo kako se time narušava regularnost natjecanja. Uglavnom, NK Osijek neće prijaviti B momčad za drugoligaško natjecanje od sezone 2026./27., a hoćemo li formirati B momčad koja će krenuti iz četvrtog stupnja natjecanja još ćemo vidjeti jer za tu odluku imamo vremena do kraja ove kalendarske godine.”

Petrović tvrdi da HNS tom odlukom o plaćanju drugoligaškog statusa ne pokazuje brigu o razvoju mladih igrača:

“Ako se u HNS-u doista brinu o razvoju mladih igrača, onda bi bilo logičnije da su ponudili određeno sufinanciranje takvih momčadi, a ne dodatno plaćanje”, zaključio je.