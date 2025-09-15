Osijek mijenja travnjak na Opus Areni, evo koliko neće igrati na svom stadionu

NK Osijek je odmah nakon pobjede protiv Vukovara 1991 započeo kompletnu zamjenu hibridnog travnjaka na Opus Areni.
Iako je zahvat bio planiran po završetku prošle sezone, odgođen je zbog lipanjskog ogleda Hrvatske i Češke, pa je izabran rujan kao povoljniji termin za vegetaciju.
Riječ je o redovnom održavanju jer klub svake dvije godine ima mogućnost besplatno mijenjati podloge na glavnom i pomoćnom terenu. Prošlog ljeta obnovljen je pomoćni, a sada je na redu glavni travnjak.
Zbog radova Osijek će igrati pet uzastopnih gostovanja (Istra 1961, Gorica, Slaven Belupo, Dinamo i Rijeka), dok bi se na Opus Arenu trebao vratiti početkom studenoga protiv Varaždina.
Na Opus Areni započela je zamjena glavnog travnjaka. 🚜 pic.twitter.com/I5MuGrUISM
— NK Osijek (@nkosijek) September 15, 2025
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!