OSIJEK – HAJDUK 0:2 Pukštas povisio prednost Bijelih, navijači Osijeka pljeskali Livaji

Dvadeset i drugo kolo SHNL-a u nedjelju od 17:45 na Opus Areni zatvaraju Osijek i Hajduk. Dok se Osijek želi čim prije maknuti s posljednjeg mjesta tablice, Hajduk si ne smije dozvoliti novi kiks budući da mu je Dinamo pobjegao na osam bodova. Tekstualni prijenos ovog bitnog ogleda za jedne i druge možete pratiti na portalu Sport Kluba.
90'+4
Kraj na Opus Areni. Hajduk je bez većih problema po treći put ove sezone svladao Osijek s identičnih 2:0 i vratio se na pet bodova zaostatka za vodećim Dinamom. Osijek ostaje na dnu s dva boda manje od devetoplasiranog Vukovara.
Teški su dani pred Sopićem, a svakako nešto lakši pred Garcijom koji će bez kartoniranog Rebića pripremati taktiku za Jadranski derbi s Rijekom na Poljudu.
90'
Igrat će se najmanje četiri minute sudačke nadoknade.
89'
Mogao je sada Osijek doživjeti pravi potop. Ćurčija je 'skinuo' udarac Krovinovića s desetak metara iskosa.
88'
Izlazi i Marko Livaja, kojeg čak i navijači Osijeka ispraćaju pljeskom, a mijenja ga Luka Hodak.
87'
Debitant Ježić izborio je korner, ali Barišićeva je lopta u zraku prešla gol-liniju.
Stadionom se ponovno ori 'Uprava odlazi'.
86'
Pogodak Pukštasa ugasio je svaku nadu Osječana da večeras mogu izbjeći poraz. Imali su one dvije šanse u istoj akciji prvog poluvremena te udarac Matkovića u drugom dijelu, ali ni u jednom trenutku nisu djelovali uvjerljivo niti kao momčad koja je spremna pobijediti. Čeka ih baš mukotrpna borba za ostanak, koliko god to nadrealno zvučalo.
85'
Treća je ovo utakmica Osijeka i Hajduka ove sezone te bi i treći put rezultat mogao biti isti, 2:0.
83'
Posljednja, peta promjena kod Osijeka. U igri je Jona Ježić, dečko rođen 2008. godine kojemu je ovo debi u SHNL-u. Iz igre je izašao Čolina.
79'
Vraća se Michele Šego nakon ozljede, iz igre je izašao Brajković.
77' GOL! 0:2 PUKŠTAS
Hajduk je povisio prednost i praktički riješio utakmicu! Brajković je s desne strane ubacio na desetak metara gdje su Pukštas i Livaja zamahnuli prema lopti i čini se kako je Amerikanac bio taj koji je sproveo loptu u mrežu. Nastavlja se izvrsna sezona Hajdukova veznjaka.
