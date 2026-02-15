OSIJEK – HAJDUK 0:2 Pukštas povisio prednost Bijelih, navijači Osijeka pljeskali Livaji

Kraj na Opus Areni. Hajduk je bez većih problema po treći put ove sezone svladao Osijek s identičnih 2:0 i vratio se na pet bodova zaostatka za vodećim Dinamom. Osijek ostaje na dnu s dva boda manje od devetoplasiranog Vukovara.

Teški su dani pred Sopićem, a svakako nešto lakši pred Garcijom koji će bez kartoniranog Rebića pripremati taktiku za Jadranski derbi s Rijekom na Poljudu.