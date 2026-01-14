Osijek doveo veznjaka Vukovara

David Mejia 22) novi je igrač Osijeka, što je klub sada i službeno potvrdio. Kolumbijski veznjak priključit će se pripremama momčadi Željka Sopića u Turskoj, a ove sezone je za Vukovar upisao 18 nastupa i jedan gol.
Bio je jedan od ključnih igrača kluba koji je izborio ulazak u SHNL i trenutačno ima bod više od Osijeka, pa je njegov dolazak posebno važan u borbi za ostanak.
Mejia je, zajedno s Paulom Bismarckom Tabinasom koji ide u Dinamo, bio udaljen iz vukovarskog sastava uoči odlaska na pripreme u Medulin jer mu ugovor istječe na kraju sezone i nije mu ponuđeno produljenje.
Za njega je bio zainteresiran i Varaždin, ali je Kolumbijac odabrao Opus Arenu. Prema Transfermarktu vrijedi 200 tisuća eura, a ranije je nastupao za Dugopoljete kolumbijske klubove Santa Fe i Orsomarso.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!