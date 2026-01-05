Osijek doveo Nigerijca kojeg je Sopić vodio u Poljskoj: ‘Trener zna što i koliko mogu’

Podijeli :

NK Osijek

"Siguran sam da mogu opet biti 'taj'. Zašto ne bih vjerovao u to? Zato sam i došao u Osijek da opet dosegnem razinu koju sam u to vrijeme imao", poručio je novi ofenzivac Osijeka.

Nogometaši Osijeka nastavljaju slagati kadar za nastavak sezone velikom brzinom. Nakon dolazaka Borne Barišića i Tonija Teklića, bijelo-plavi su predstavili i treće zimsko pojačanje – na Opus Arenu stigao je 21-godišnji nigerijski krilni napadač Samuel Akere.

Akere u Osijek dolazi iz poljskog Widzewa, kluba koji je u prvom dijelu sezone vodio Željko Sopić, što je imalo važnu ulogu u realizaciji ovog posla. Nigerijac je odmah po dolasku istaknuo da je promjena okruženja bila nagla, ali ne i problematična.

“Malo sam umoran od puta jer ipak dolazim s drugog kontinenta. U Nigeriji iz koje stižem su trenutno visoke temperature oko 35 stupnjeva, a ovdje sam došao na snijeg. No, mi nogometaši smo naviknuti na takve stvari i uvijek im se prilagođavamo. Vjerujem da ću se brzo adaptirati na sve što trebam, što bolje upoznati suigrače i da ćemo zajedno izgledati dobro na terenu”, rekao je Akere za klupsku stranicu.

Osijek ga je doveo na posudbu do kraja sezone, uz opciju otkupa ugovora. U aktualnoj sezoni upisao je 17 nastupa za Widzew, pritom postigavši jedan pogodak i dodavši jednu asistenciju, što je učinak koji nije u potpunosti opravdao očekivanja poljskog kluba, s obzirom na to da je Akere u ljeto 2025. stigao iz bugarskog Boteva uz odštetu od 750 tisuća eura.

“Siguran sam da mogu opet biti ‘taj’. Zašto ne bih vjerovao u to? Zato sam i došao u Osijek da opet dosegnem razinu koju sam u to vrijeme imao i zbog čega sam ostvario transfer u Poljsku. Vrline? Ovako, prvo bih spomenuo dribling, naravno i brzinu. Općenito bih rekao da sam snalažljiv na terenu, volim doći u situacije za gol, zabijati i asistirati, uostalom igram na takvoj poziciji.”

Prije dolaska u Poljsku nastupao je za ruski FDC Vista, dok je prve nogometne korake napravio u nigerijskom G12 FC-u. Najzrelije partije u dosadašnjoj karijeri pružao je upravo u dresu Boteva, gdje je u 85 utakmica zabio 13 golova i upisao 11 asistencija.

S njegovim mogućnostima vrlo dobro je upoznat trener Osijeka Željko Sopić, s kojim je Akere već surađivao.

“U kontaktu smo zadnja dva-tri tjedna i dosta smo toga spomenuli u vezi moga dolaska i njegovih očekivanja. Bio je prema meni jako korektan i sasvim izravan, a to je ono što volim i cijenim kod trenera, da mi odmah kaže što sa mnom planira i što od mene očekuje. Mislim da Sopić zna što i koliko mogu, uostalom, zato me i je pozvao da ponovno surađujemo.”

Dolaskom u Osijek Akere će ponovno dijeliti svlačionicu s Tonijem Teklićem, s kojim je već igrao u Widzewu, a tom se ponovnom susretu posebno raduje.

“Veselim se što ćemo opet igrati zajedno jer smo u kratkom vremenu koliko se poznajemo postali jako dobri prijatelji. Žao mi je što nismo više vremena zajedno proveli na terenu, ali se nadam da bi u Osijeku to moglo biti drugačije i puno bolje – za obojicu. Naravno i za klub.”

Novi igrač Osijeka zadužio je dres s brojem 57, a u sljedećim tjednima imat će priliku nametnuti se kao dodatna opcija u ofenzivnom dijelu momčadi, u razdoblju kada klub očito želi osvježiti i produbiti kadar za završnicu sezone.