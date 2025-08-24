Osijek dočekuje Hajduk u derbiju kola, ovo su vjerojatni sastavi

Osijek u prve tri utakmice ima samo dva boda i još uvijek nije zabio nijedan gol, što zabrinjava trenera Simona Rožmana. Dobra vijest za domaće je mogući povratak Anela Jakupovića, austrijskog napadača koji je u 31 nastupu za Osijek zabio deset golova, iako ove sezone još nije igrao.

Juniori Hajduka suvereno krenuli u novu sezonu, a onda doživjeli težak poraz na gostovanju Rožman: Neka Hajduk dođe u najjačem sastavu, da i mi vidimo gdje smo

Splićani su nakon ispadanja u trećem pretkolu Konferencijske lige od albanskog Dinamo Cityja pobijedili Slaven Belupo 3:0 u domaćem prvenstvu, no trener Gonzalo Garcia mora mijenjati sastav jer u Osijek nisu doputovali Niko Sigur i Ante Rebić. U prva tri kola Hajduk ima tri pobjede, a sve su upisane na Poljudu. Prvo ovosezonsko gostovanje donijet će odgovore na mnoga pitanja, Bijele zasigurno zanima samo jedna stvar – pobjeda.

Očekivani sastavi:

Osijek (4-2-3-1): Malenica – Guedes, Hasić, Mkrtčan, Bukvić – Babec, Vrbančić – Živković, Šopov, Omerović – Jakupović

Hajduk (4-3-3): Ivušić – Karačić, Šarlija, Mlačić, Hrgović – Krovinović, Pajaziti, Pukštas – Brajković, Livaja, Bamba