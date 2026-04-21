VIDEO / Osasuna izgubila u ključnom susretu La Lige: Budimir promašio penal

U 33. kolu španjolske La Lige Athletic iz Bilbaa porazio je Osasunu s 1:0, a tragičar u gostujućoj momčadi bio je hrvatski reprezentativni napadač Ante Budimir koji je promašio kazneni udarac.

Poveo je Athletic u 16. minuti golom Gorke Guruzete te su tu prednost čuvali relativno sigurno sve do 57. minute.

Tada je Osasuna dobila kazneni udarac i svi su očekivali da će Ante Budimir, treći najbolji strijelac La Lige biti siguran. Međutim, hrvatski napadač bio je neuspješan i klub iz Bilbaa se spasio.

Do kraja susreta domaći su sačuvali prednost te su se sa slavljem od 1:0 uključili u borbu za europska mjesta. Skočili su na deveto mjesto te im peti Real Betis bježi pet bodova.

To peto mjesto može voditi i u Ligu prvaka ako Španjolska do kraja sezone bude bolja od Njemačke u europskim natjecanjima.