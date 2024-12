Oršić: Povratak u Dinamo? Apsolutno da, ali…

U razgovoru za Germanijak potvrdio je rastanak s klubom te spomenuo mogućnost povratka u Dinamo, gdje ga mnogi navijači žele ponovno vidjeti.

“Prvi puta sam slobodan igrač. Mislim da je bilo evidentno kako je raskid najbolja opcija za mene i za klub. Nekako sam inzistirao da se to što prije napravi, možda i preuzeo određeni rizik na sebe da budem slobodan. Završena je ova priča i idemo prema novim izazovima”, rekao je Mislav Oršić.

Znači li to i povratak u Dinamo?

“Odgovor na to pitanje je vrlo jednostavan; u potrazi sam za novim klubom u kojem ću imati povjerenje i priliku da se vratim. Dinamo? Apsolutno da, ali pod uvjetom da me klub želi i da ljudi koji su tamo vjeruju da im mogu pomoći da naslov prvaka ostane u Zagrebu. Nisam od onih bi se vratili u Dinamo samo zato jer sam tu ostvario velike rezultate i igrao najbolji nogomet. To ne bi bilo fer prema nikome, niti bih se ja osjećao ugodno da se samo zbog toga vratim.”

Mislav Oršić izrazio je spremnost na povratak u Dinamo, čak i uz manja primanja, zbog svoje privrženosti Plavima.

“Kada je Dinamo u pitanju, financije ne mogu biti problem.”

Spominjala se i opcija prelaska Oršića u Rijeku, jer Damir Mišković želi pojačati ekipu u borbi za naslov.

“Da, rekao mi je moj agent Branko Hucika da ga je gospodin Mišković kontaktirao. Moj cilj je otići u momčad u kojoj ću igrati i vratiti se na stari put.”