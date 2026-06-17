Oršić: Nadam se njegovom golu glavom Englezima

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Dinamo je počeo s pripremama za novu sezonu, a s obzirom na to da je večeras na redu prva utakmica Hrvatske na Svjetskom prvenstvu, jasno je da su i Vatreni bili nezaobilazna tema.

Mislav Oršić upitan je o svom nasljedniku na listi strijelaca. Njegovo ime trenutno je posljednje napisano jer je pogodak Maroku u Kataru 2022. godine posljednji koji je Hrvatska postigla na Mundijalu.

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“Nadam se da će zabiti Budimir, barem jedan gol, glavom. Medalja? Je, na sigurnom je. Ne znam točno gdje je sad, jer smo se selili, ali negdje jest, haha. A što se tiče Maroka i te utakmice, bilo je dobro, odličan osjećaj, najvrjedniji gol moje karijere”, rekao je bivši hrvatski reprezentativac, a na sve se nadovezao i lijevi bek Dinama Bruno Goda:

“Naravno, pratimo i navijamo za Hrvatsku. Uvijek sam pozitivan i vjerujem u naše, zašto ne bismo ponovno pobijedili Englesku? Vjerujem da ćemo biti pravi. Podržavam i Bosnu i Hercegovinu, njih sam isto gledao i navijao, bilo bi mi drago da naprave velike stvari.”

Trener Mario Kovačević osvrnuo se na gledanje utakmica u noćnim terminima.

“Danas se sve kontrolira, pa znamo i koliko spavaju. Idealno je da pogledaju ove utakmice koje počinju u 21 ili 22 sata, pa onda da idu na spavanje. Noćne utakmice imaju reprizu, a igrači su svjesni da im je san itekako bitan.”

Kada je u pitanju navijanje za susjedne reprezentacije te prognoza tko bi na kraju mogao otići do samog trona i podići prestižni trofej, strateg Dinama ima jasne favorite.

“Francuska djeluje najozbiljnije i najbrže igraju. No, stvarno vjerujem u Hrvatsku, ali vjerujem i da će Bosna i Hercegovina proći prvi krug.”