Opta objavila najbolju momčad grupne faze SP-a: Nećete vjerovati tko jedini ima dva predstavnika

FIFA World Cup 28. lip 202618:40 0 komentara
AP Photo/Frank Franklin II via Guliver

Opta Analyst objavila je najbolju momčad grupne faze Svjetskog prvenstva 2026., u kojoj se nalaze najveće svjetske zvijezde, ali i nekoliko igrača iz reprezentacija koje su iznenadile u prvom dijelu turnira.

U idealnih 11 uvršteni su Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland i Vinicius Junior, što ne iznenađuje s obzirom na njihov učinak u grupnoj fazi. Messi je bio ključan za Argentina, Mbappé za Francuska, Haaland za Norveška, a Vinicius za Brazil.

U momčadi se nalaze i igrači iz reprezentacija koje su ostavile snažan dojam unatoč manjem statusu na turniru. Zelenortski Otoci jedini imaju  dva predstavnika, što potvrđuje njihov odličan nastup u skupini..

Iz Gane je uvršten desni bek Marvin Senaya, dok su Zelenortski Otoci dobili vratara Vozinhu i braniča Dineyja. Uz njih su u obrani još Japanac Nakamura i španjolski stoper Pau Cubarsí, dok vezni red čine Weston McKennie iz Sjedinjene Američke Države i Alan Franco Vite iz Ekvador.

Najbolja momčad grupne faze prema Opti izgleda ovako: Vozinha; Nakamura, Diney, Cubarsí, Senaya; McKennie, Vite; Vinicius Junior, Messi; Mbappé, Haaland.

Posebno se ističe činjenica da u momčadi nema nijednog igrača Hrvatska, iako je reprezentacija prošla skupinu i izborila plasman u nokaut-fazu pobjedom protiv Gane.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - FIFA World Cup