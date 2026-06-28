Opta objavila najbolju momčad grupne faze SP-a: Nećete vjerovati tko jedini ima dva predstavnika

U idealnih 11 uvršteni su Lionel Messi, Kylian Mbappé, Erling Haaland i Vinicius Junior, što ne iznenađuje s obzirom na njihov učinak u grupnoj fazi. Messi je bio ključan za Argentina, Mbappé za Francuska, Haaland za Norveška, a Vinicius za Brazil.

U momčadi se nalaze i igrači iz reprezentacija koje su ostavile snažan dojam unatoč manjem statusu na turniru. Zelenortski Otoci jedini imaju dva predstavnika, što potvrđuje njihov odličan nastup u skupini..

Iz Gane je uvršten desni bek Marvin Senaya, dok su Zelenortski Otoci dobili vratara Vozinhu i braniča Dineyja. Uz njih su u obrani još Japanac Nakamura i španjolski stoper Pau Cubarsí, dok vezni red čine Weston McKennie iz Sjedinjene Američke Države i Alan Franco Vite iz Ekvador.

Najbolja momčad grupne faze prema Opti izgleda ovako: Vozinha; Nakamura, Diney, Cubarsí, Senaya; McKennie, Vite; Vinicius Junior, Messi; Mbappé, Haaland.

Posebno se ističe činjenica da u momčadi nema nijednog igrača Hrvatska, iako je reprezentacija prošla skupinu i izborila plasman u nokaut-fazu pobjedom protiv Gane.