‘On mora biti taj kojega će Hajduk gurati kao projekt’

Na tim pozicijama sada igraju povratnik Zvonimir Šarlija i 18-godišnji Branimir Mlačić, donedavni junior koji je jedno od najvećih iznenađenja sezone. Unatoč mladosti, Mlačić djeluje stabilno, mirno i zrelo, potvrđujući da se kvalitetni igrači mogu stvoriti i unutar kluba ako im se pruži prilika.

Slaže se i bivši hajdukovac Luka Vučko, koji je mladog stopera pohvalio biranim riječima:

Pavasović Visković: Hajduk mora ići u izgradnju novog stadiona. Kustić? Nije savršen, ali…

“Brane potvrđuje svoju vrijednost i on mora biti taj kojega će klub izgurati kao projekt. Jako je stabilan u igri, nije sklon kiksevima koji će se kad-tad desiti, ali poznavajući njegovu glavu, on ima sve preduvjete da napravi top karijeru.”

Branimir Mlačić ove je sezone nastupio u četiri od pet Hajdukovih utakmica, a u svima je upisana pobjeda – po dvije u SuperSport HNL-u i kvalifikacijama za Konferencijsku ligu. Propustio je jedino remi na gostovanju kod Zire.