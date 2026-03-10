Olmo izborio, a Yamal realizirao penal u 96. za remi Newcastlea i Barcelone

Dvoboj u Newcastleu između domaćeg Uniteda i Barcelone završio je bez pobjednika, a oba pogotka pala su u završnih deset minuta
Domaća momčad je zasluženo povela u 86. minuti golom Harveyja Barnesa.
U petoj minuti sučevog dodataka Dani Olmo je izbacio svog čuvara iz ravnoteže na ulazu kazneni prostor, ovaj ga je srušio i skrivio kazneni udarac.
Lamine Yamal je minutu kasnije hladnokrvno poslao loptu u suprotnu stranu od one u koju se bacio vratar Ramsdale i pogodio za konačnih 1-1.
