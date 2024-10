Olić uoči ključne utakmice: Nadamo se dobrom rezultatu

Podijeli :

Guliver Image

Ispred hrvatske nogometne U-21 reprezentacije je utakmica protiv Grčke koja će odlučivati o drugom mjestu u skupini G koja osigurava barem ulazak u play-off za plasman na Europsko prvenstvo koje se u lipnju iduće godine održava u Slovačkoj.

Utakmica je na rasporedu 15. listopada u 18:00 sati u Koprivnici.

Uoči posljednjeg susreta u skupini, Hrvatska se nalazi na drugom mjestu s 19 bodova, dva više od treće Grčke. Na vrhu je nedostižan Portugal. Uz devet pobjednika skupina, prolazak na Europsko prvenstvo izborit će i tri najbolje drugoplasirane reprezentacije, dok preostalih šest ide u play-off.

“Obje ekipe imaju šanse ući najmanje u doigravanje, dodatne kvalifikacije, tako da sigurno poslije Portugala dvije najkvalitetnije ekipe. Ekipa Grčke također je promijenila trenera, ovo će mu biti treća utakmica. Promijenio je nekoliko igrača i sustav pa nemamo puno utakmica koje smo mogli analizirati. To su bili Farski Otoci i prijateljska utakmica protiv Slovačke pod novim vodstvom. Ono što smo vidjeli, za to smo se pripremali i nadam se da ćemo ih sutra spremno dočekati. Bit će to sasvim drukčija utakmica u odnosu na Andoru jer protivnik ima više kvalitete i brži je i čvršći u duelima. Međutim, kao što sam rekao, vjerujem u ove dečke, vjerujem u svoju ekipu i nadamo se dobrom rezultatu,” rekao je izbornik Ivica Olić uoči susreta.

Susret je najavio i kapetan reprezentacije, Nikola Čavlina.

“Protiv Andore smo vidjeli da takva mala zemlja, ne baš naročito poznata po nogometašima, je bila kompaktna ozbiljna ekipa, a sad slijedi Grčka koja je već dugi niz godina jedna od ozbiljnijih i opasnijih ekipa. Ne smijemo ih shvatiti olako, moramo biti dobri na lopti, čvrsti na lopti, slušati izbornikove zahtjeve”, kazao je Čavlina.

“Sigurno da postoji pritisak, ali ne bi to trebalo biti tako značajno jer sigurno smo mi kvalitetniji. Moramo igrati kao da je finale jer imamo tu šansu za proći kao najbolji drugoplasirani, ali svakako da si ne trebamo stavljati veliki pritisak, nego uživati u igri jer stvarno imamo ozbiljne igrače sve u svemu, ako ćemo biti pravi, to će biti pitanje samo na našoj strani”, dodao je Čavlina.