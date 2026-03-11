Olić ostao bez stopera za važnu utakmicu protiv Turske, razlog je nesvakidašnji

Podijeli :

ArturxStabulnieks via Guliver Image

Dan nakon objavljenog popisa, stigao je prvi otkaz.

Unatoč pozivu za okupljanje reprezentacije do 21 godinu uoči kvalifikacijske utakmice za Europsko prvenstvo protiv Turske, igrač Matia Barzić neće se priključiti reprezentaciji na ovom okupljanju, prenosi HNS.

U dogovoru s izbornikom Ivicom Olićem, Barzić će biti oslobođen reprezentativnih obveza zbog klupskih obaveza u španjolskom klubu Cultural y Deportiva Leonesa.

Njegov klub u navedenom razdoblju igra tri prvenstvene utakmice: 23. ožujka protiv CD Castellóna, 29. ožujka protiv FC Andorre te 1. travnja protiv Huesce.