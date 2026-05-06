Ogromne tenzije u Realu: Zvijezde se potukle na treningu uoči okršaja s Barcelonom!

Napetost u Real Madridu doseže vrhunac u završnici sezone, a atmosfera u svlačionici sve je lošija.
Na današnjem treningu u Valdebebasu, prema pisanju Marce, došlo je do žestokog sukoba između Federica Valverdea i Aureliena Tchouaménija. Sve je krenulo nakon jednog prekršaja, a verbalna rasprava ubrzo je prerasla u guranje, nakon čega se sukob nastavio i u svlačionici.
Navodno to nije izoliran slučaj, već pokazatelj sve većih podjela unutar momčadi. Pojedini igrači sve manje komuniciraju, a atmosfera je opisana kao izrazito napeta.
Dodatne tenzije pojačao je i raniji incident između Antonija Rüdigera i Alvara Carrerasa, koji je i sam potvrdio da je došlo do sukoba, iako je sve kasnije umanjeno kao manji nesporazum.
Sve se događa uoči velikog derbija protiv Barcelone, koji bi mogao odlučiti prvenstvo. Barcelona bi već i s jednim bodom mogla osigurati naslov, što dodatno povećava pritisak na Real u sezoni punoj problema i unutarnjih nesuglasica.
