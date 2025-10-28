Ogroman udarac za Dinamo, evo koliko neće moći računati na Valinčića

Dinamo je u 10. kolu SuperSport HNL-a poražen 1:0 od Vukovara u Vinkovcima, a utakmicu je obilježila teža ozljeda Morisa Valinčića.
Na dan kada je primio pretpoziv za hrvatsku reprezentaciju, desni bek Modrih morao je izaći na poluvremenu, a prvotna sumnja na distorziju gležnja pokazala se netočnom.
Kako doznaje Jutarnji list, Valinčić je slomio metatarzalnu kost desnog stopala. Pred njim je najmanje šest tjedana u zaštitnoj “čizmi”, potom rehabilitacija i postupni povratak u trening, što znači da ga neće biti na terenu do kraja godine.
To je veliki problem za Dinamo, koji u kadru nema drugog desnog beka; Pierre-Gabriel je i dalje ozlijeđen, pa su jedine opcije “krpanje” s igračima s drugih pozicija ili aktivacija juniora Noe Mikića.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!