Ogorčeni Mišković izvrijeđao Istru?!

Predsjednik Rijeke, Damir Mišković, razljutio se na Istru jer mu prije utakmice 17. kola u Puli nije osiguran parking.

Sportske novosti doznaju da je Mišković iskalio bijes na Istrinom predsjedniku Branku Devideu Vincentiniju, iznoseći niz uvreda na račun kluba i “provincijskog okruženja“. Skandal u Puli: Mišković ljutito napustio Aldo Drosinu nakon prekida utakmice! Evo što se dogodilo Isti izvor tvrdi da je obično smireni Devide Vincenti bio zatečen i reagirao na tiradu Miškovića.

Nakon utakmice HNK Rijeka poslala je priopćenje Istri 1961 koje prenosimo u cijelosti:

“Hrvatski nogometni klub Rijeka oduvijek njeguje korektne i profesionalne odnose s NK Istra 1961, kao i poštovanje prema svim upravama i djelatnicima nogometnih klubova. U tom se duhu HNK Rijeka prilikom svakog gostovanja striktno pridržava pravila domaćina te, kada je to potrebno, izlazi u susret Upravi i protokolu domaćeg kluba.

Smatramo da rivalstvo pripada isključivo sportskom terenu i navijačima, dok u odnosima između uprava i djelatnika klubova mora vladati međusobno uvažavanje. Nažalost, dužni smo izraziti ozbiljno nezadovoljstvo zbog postupanja djelatnika NK Istra 1961 prema predsjedniku HNK Rijeke, gospodinu Damiru Miškoviću, prilikom dolaska na večerašnju utakmicu.

Unatoč činjenici da je predsjednik bio uredno najavljen, da je posjedovao važeće ulaznice, da je bio evidentiran na službenom popisu za parking te da ga je na ulazu dočekala djelatnica protokola HNK Rijeke, djelatnici NK Istra 1961 odbijali su mu omogućiti ulazak na parkirni prostor.

Nakon intervencije djelatnice protokola HNK Rijeke predsjedniku Miškoviću ipak je dopušten ulazak na parking, na kojem u tom trenutku nije bilo slobodnog parkirnog mjesta. HNK Rijeka kvotu parkirnih mjesta dobivenu od NK Istra 1961 nije u potpunosti iskoristila, no unatoč tome nije bilo osiguranog mjesta niti za jedno vozilo Uprave, iako se radilo o tri vozila.

Smatramo da su navedeni postupci krajnje neprimjereni te da predstavljaju ozbiljno nepoštovanje prema predsjedniku HNK Rijeke, ali i prema Klubu u cjelini.

HNK Rijeka s.d.d.”