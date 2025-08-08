Oglasio se i golman s kojim je Vukovar raskinuo ugovor: ‘Iskreno žalim zbog tog čina’

Podijeli :

HNK Vukovar 1991

HNK Vukovar 1991 raskinuo je ugovor s mladim golmanom Srđanom Nedićem (18).

Nedić je trebao braniti protiv Dinama, no to se neće dogoditi nakon što je klub raskinuo ugovor s mladim golmanom. Na Instagramu je pratio profil “Četnici 1941”, profil koji ima 12 objava i 45 pratitelja.

Sada se oglasio prvi put otkako ga je Vukovar potjerao i iznio svoju stranu priče.

“Kao dijete od 12 godina, bez svijesti o značenju i posljedicama svojih online aktivnosti, zapratio sam stranicu čiji sadržaj danas ni ne podržavam niti razumijem zašto sam to učinio. Sporna stranica nije aktivna više od 6 godina, a ja sam od tada odrastao, promijenio se i kao sportaš i kao osoba.

Danas, s 18 godina, potpuno razumijem zašto je moj tadašnji postupak izazvao bol i bijes, osobito jer dolazim iz kluba i grada koji ima teško, bolno naslijeđe. Iskreno žalim zbog tog čina i svega što je iz njega proizašlo. Ne tražim opravdanje, već priliku da pokažem koliko poštujem svoj rodni grad, njegovu povijest i ljude.

Žao mi je što se cijela situacija odvila u medijima, bez da sam ranije imao priliku objasniti svoju stranu priče. Vjerujem da sport treba spajati ljude, a ne ih dijeliti. Iskreno se ispričavam svima koje je ovo povrijedilo”, napisao je na Instagramu.