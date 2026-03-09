Održan ždrijeb FA Cupa: City dočekuje Liverpool, Arsenalu i Chelseaju se ponovno posrećilo

Podijeli :

U ponedjeljak navečer na rasporedu je posljednja utakmice osmine finala engleskog FA Cupa između West Hama i Brentforda. Uoči tog susreta na London stadionu održan je otvoreni ždrijeb četvrtfinala.

Tamo su sudjelovali Manchester City, Arsenal, Liverpool, Chelsea, Port Vale, Southampton, Leeds United te West Ham i Brentford.

Ždrijeb je odlučio da će Manchester City i Liverpool u novom velikom derbiju odlučivati o putniku na Wembley dok su ostala dva velikana Premier lige dobila nešto lakši ždrijeb. Chelsea je za suparnika dobio Port Vale, posljednjeplasiranog trećeligaša dok će vodeći Arsenal gostovati kod drugoligaša iz Southamptona.

Što se tiče posljednjeg para, tamo će pobjednik dvoboja između West Hama i Brentforda ugostiti Leeds United.