Odgođena utakmica Varaždina i Gorice, evo kada će se odigrati

Inspekcija terena u 11 sati, uz predstavnike klubova, glavnog suca i delegata, zaključila je da uvjeti nisu sigurni za igru.

Novi termin utakmice bit će u ponedjeljak, a točno vrijeme bit će naknadno objavljeno, prenosi tportal.

Nakon 18 odigranih kola Varaždin je šesti sa 23 boda, a Gorica sedma s 19. U dosadašnjem dijelu sezone Varaždin je slavio 3:1 u gostima, dok je domaći susret završio 1:1.