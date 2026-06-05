Odbio ga je Napoli, sada ga zove velikan i nudi mu pravo bogatstvo

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Guliver

Talijanski nogometni stručnjak Vincenzo Italiano (48), koji je protekle dvije sezone uspješno vodio Bolognu, mogao bi trenersku karijeru nastaviti u Bešiktašu, objavili su talijanski mediji.

Turski klub mu nudi dvogodišnji ugovor po kojem bi trebao zarađivati šest milijuna eura po sezoni. Također, imat će na raspolaganju još dva i pol milijuna eura godišnje za svoje pomoćnik. Pregovori su, tvrde mediji, u poodmakloj fazi i još je potrebno riješiti neke detalje.

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Italiano je napustio Bolognu nakon što su propali pregovori o produženju suradnje. U medijima se pisalo kako bi u Napoliju trebao naslijediti Antonija Contea, ali klub iz Napulja se je odlučio za Massimiliana Allegrija, koji je dobio otkaz u AC Milanu nakon što nije uspio izboriti Ligu prvaka.

Bologna je protekle sezone završila na osmom mjestu u Serie A, a sezonu ranije je osvojila talijanski Kup.

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