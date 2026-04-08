Odbijenica iz Maksimirske 128: Dinamo neće ispuniti Stipićevu želju

Novi trener Vukovara Tomislav Stipić javno je pozvao Dinamo da im dopusti igranje protiv matičnog kluba:

“Ja ih molim ovom prilikom da nam puste Živkovića i Čaića da igraju, da se uigramo, jer ako su nam ih i posudili, nisu ih posudili zato što su predobri za Dinamo, nego zato što trebaju igrati negdje. Ako se boje da ne igraju protiv njih, onda ih nisu trebali ni posuditi”, kazao je Stipić.

Ipak, iz Dinama je stigao jasan odgovor. Navedeni dvojac neće nastupiti protiv Modrih, a takav ishod nije iznenađenje jer je već pri dogovoru posudbi bilo definirano da ne mogu igrati protiv svog kluba, prenose Sportske novosti.

Treba istaknuti da Stipić u to vrijeme nije bio u Vukovaru, pa njegov istup djeluje kao pokušaj pritiska uoči važne utakmice u kojoj se Vukovar bori za ostanak, dok je Dinamo nadomak naslova.