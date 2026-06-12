Od Hrvatske do Bosne i Hercegovine: Obitelj Vasilj ispisala povijest Svjetskog prvenstva

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Matteo Gribaudi Image via Guliver

Reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras protiv Kanade otvara svoj nastup na Svjetskom prvenstvu, a dvoboj u Torontu donio je i jedan zanimljiv povijesni podatak.

Kako piše Ofenziva, vratar Zmajeva Nikola Vasilj postao je tek treći sin u povijesti koji je zaigrao na Svjetskom prvenstvu nakon što je njegov otac također bio sudionik najveće nogometne smotre, ali u dresu druge reprezentacije.

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Nikolin otac Vladimir Vasilj branio je boje Hrvatske na Svjetskom prvenstvu 2002. godine u Japanu i Južnoj Koreji, dok njegov sin danas čuva mrežu Bosne i Hercegovine. Time su Vasilji ušli u rijetko društvo obitelji koje su nastupile na Mundijalu predstavljajući različite nacionalne momčadi.

Prije njih to je uspjelo samo Martiju Vantolri i njegovu sinu Joséu Vantolri, koji su igrali za Španjolsku, odnosno Meksiko, te brazilskom legendarnom Mazinhu i njegovu sinu Thiagu Alcântari, koji je nakon Brazila odabrao reprezentaciju Španjolske.

Već na ovom Svjetskom prvenstvu popis će postati još duži. Uskoro bi mu se trebali pridružiti vratar Alžira Luca Zidane, sin legendarnog Zinedinea Zidanea, kao i švedski reprezentativac Anthony Elanga, čiji je otac Joseph tijekom karijere nastupao za Kamerun.