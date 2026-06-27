OD 23:00 HRVATSKA – GANA Hrvatska igra utakmicu odluke, poraz vjerojatno znači kraj i put kući

Hrvatska reprezentacija večeras od 23 sata u Philadelphiji protiv Gane igra utakmicu posljednjeg, 3. kola skupine L na Svjetskom prvenstvu. Ishod susreta odlučit će hoće li Hrvatska izboriti plasman u nokaut-fazu natjecanja. Uoči završnog kola Hrvatska još uvijek može završiti kao pobjednik skupine, drugoplasirana ili trećeplasirana, ali postoji i mogućnost ispadanja. Gana je već osigurala prolazak dalje, dok je Hrvatskoj za potvrdu mjesta u nokaut-fazi dovoljan i jedan osvojen bod.
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Veliko iznenađenje u sastavu Hrvatske
Čini se da je procurio sastav u kojem će Hrvatska večeras krenuti protiv Gane. Sportske novosti pišu da je postava sljedeća:
Livaković - Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić - Modrić, Kovačić - P. Sučić, Vlašić, Baturina - Budimir.
Dalić je tako napravio tri promjene u odnosu na utakmicu s Ganom. Na klupi su završili Joško Gvardiol, Marco Pašalić i Petar Musa. Mijenjaju ih Petar Sučića, Nikola Vlašić i Ante Budimir.
To znači da će se Perišić spustiti na poziciju lijevog beka, a iznenađujuće se u prvih 11 našao Nikola Vlašić.
Evo s kim ćemo igrati ako osvojimo skupinu
Hrvatsku večeras protiv Gane očekuje ključna utakmica skupine L koja će odlučiti njezinu sudbinu na Svjetskom prvenstvu.
Prijete nam Afrikanci, OVDJE pogledajte tko točno...
Dalić najavio promjene: Moramo biti bolji
"Sutra je prilika da se popravimo", kazao je jučer izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić na konferenciji za novinare u Philadelphiji uoči sutrašnjeg susreta protiv Gane.
Što je sve rekao, pogledajte OVDJE.
Što nam treba za prolaz skupine?
Granica za siguran prolazak među osam najboljih trećeplasiranih reprezentacija spuštena je na četiri boda, što izravno utječe na sudbinu hrvatske nogometne reprezentacije.
Hrvati su okupirali Philadelphiju
Ludilo pogledajte OVDJE.
Izbornik Gane: Znam igrati samo na pobjedu
Izbornik Gane Carlos Queiroz najavio je da njegova momčad protiv Vatrenih neće zauzeti oprezan pristup, iako je već osigurala plasman u šesnaestinu finala. Queiroz je poručio da Gana ima svoj identitet i da ga neće mijenjati zbog kalkulacija.
Sve dosadašnje utakmice s Afrikancima
Maroko - Hrvatska 6:7 (11 m) (2:2) - 11. prosinca 1996. (Kup kralja Hassana)
Hrvatska - Egipat 2:2 - 13. lipnja 1999. (Korea Cup)
Hrvatska - Mali 2:1 - 31. svibnja 2014. (prijateljska)
Kamerun - Hrvatska 0:4 - 18. lipnja 2014. (skupina SP-a)
Hrvatska - Senegal 2:1 - 8. lipnja 2018. (prijateljska)
Nigerija - Hrvatska 0:2 - 16. lipnja 2018. (skupina SP-a)
Hrvatska - Tunis 1:2 - 11. lipnja 2019. (prijateljska)
Hrvatska - Maroko 0:0 - 23. studenog 2022. (skupina SP-a)
Hrvatska - Maroko 2:1 - 17. prosinca 2022. (utakmica za treće mjesto SP-a)
Hrvatska - Tunis 5:4 (11 m) (0:0) - 23. ožujka 2024. (prijateljska)
Hrvatska do sada dominantna s Afrikancima
Hrvatska u službenim utakmicama još nije izgubila od nijedne afričke reprezentacije.
Dvoboj s Ganom bit će peti službeni susret Hrvatske protiv reprezentacije iz Afrike te treći uzastopni nastup na Svjetskom prvenstvu u kojem se susreće s afričkim protivnikom. Na SP-u u Brazilu 2014. igrala je protiv Kameruna, četiri godine kasnije u Rusiji svladala Nigeriju, dok je na prvenstvu u Kataru dvaput odmjerila snage s Marokom.
Jedini poraz od afričke reprezentacije Hrvatska je doživjela u prijateljskoj utakmici 2019. godine, kada je uspješniji bio Tunis.
Perišić optimističan pred Ganu
“Gledali smo ove dvije utakmice koliko smo stigli, imamo još jednu analizu. Dobra su momčad, kompaktni, igrali su niski blok u ove dvije utakmice. Prošli su skupinu, pa možda sad promijene nešto, moramo biti spremni na sve. Moramo se pripremiti i biti puno bolji nego u prve dvije utakmice”, rekao je u najavi utakmice Ivan Perišić.
Postoji šansa da prođemo i s porazom
Hrvatski nogometaši probudili su se na dan utakmice s Ganom kao sedmi na ljestivici trećeplasiranih reprezentacija i posve je jasno kako Vatreni nemaju previše prostora za kalkulacije.
OVDJE pogledajte što se sve mora dogoditi da Hrvatska prođe i s porazom.
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