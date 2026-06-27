OD 23:00 HRVATSKA – GANA Hrvatska igra utakmicu odluke, poraz vjerojatno znači kraj i put kući

Čini se da je procurio sastav u kojem će Hrvatska večeras krenuti protiv Gane. Sportske novosti pišu da je postava sljedeća:

Livaković - Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić - Modrić, Kovačić - P. Sučić, Vlašić, Baturina - Budimir.

Dalić je tako napravio tri promjene u odnosu na utakmicu s Ganom. Na klupi su završili Joško Gvardiol, Marco Pašalić i Petar Musa. Mijenjaju ih Petar Sučića, Nikola Vlašić i Ante Budimir.

To znači da će se Perišić spustiti na poziciju lijevog beka, a iznenađujuće se u prvih 11 našao Nikola Vlašić.