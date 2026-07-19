OD 21h / ŠPANJOLSKA – ARGENTINA Ostala je još jedna! Messi za povijest ili savršeni španjolski ‘stroj’?

Finale Svjetskog prvenstva igra se od 21 sat na stadionu MetLife u New Yorku, gdje će se za naslov svjetskog prvaka boriti Španjolska i Argentina. Bit će to povijesni dvoboj jer se prvi put u finalu Mundijala susreću aktualni europski i južnoamerički prvak, a Argentinci ujedno brane naslov svjetskih prvaka osvojen prije četiri godine.
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Messi za povijest
Argentinski kapetan postat će tek drugi nogometaš u povijesti s tri odigrana finala Svjetskih prvenstava. 2014. je izgubio od Njemačke, 2022. slavio u finalu protiv Francuske. A sada će se sučeliti sa Španjolcima...
Argentina ima priliku postati tek treća reprezentacija nakon Brazila i Italije s obranom naslova prvaka..
Vaha otkrio kako bi zaustavio Messija
Legendarni nogometni stručnjak Vahid Halilhodžić bio je gost N1 televizije te je ponudio dubinsku taktičku najavu nadolazećeg polufinalnog klasika Svjetskog prvenstva 2026. godine između Argentine i Engleske.
Borba na zvjezdicu na dresu
Španjolska će večeras pokušati osvojiti svoj drugi naslov i dodati drugu zvjezdicu na dres, dok će Argentina igrati za četvrti naslov, kojim bi se izjednačila s Njemačkom te ostala jedino iza rekordera Brazila.
Španjolski izbornik najavio finale
Biti u finalu je luksuz, rekao je dan prije finala Svjetskog prvenstva s Argentinom, španjolski izbornik Luis de la Fuente. Nakon europske titule, lovi i onu svjetsku na klupi španjolske reprezentacije.
Kako je najavio utakmicu, pogledajte OVDJE.
Scaloni lovi svoj drugi naslov kao izbornik Argentine
Novi plasman u finale Svjetskog prvenstva, gdje Gaučose čeka Španjolska, trijumf je identiteta koji je Scaloni ugradio u ovu momčad. Ako u nedjelju obrani naslov, ovaj nekadašnji „slučajni izbornik“ postat će tek drugi čovjek u povijesti nogometa, nakon Vittorija Pozza, s dvije titule svjetskog prvaka zaredom.
Mbappe je prestigao Messija
Kylian Mbappe ispisao je povijest svjetskih prvenstava postavši najbolji strijelac svih vremena, zabivši jučer dva protiv Engleske.
Više o tome pogledajte OVDJE.
Messijeva emotivna poruka pred finale
Lionel Messi oglasio se emotivnom porukom uoči finala Svjetskog prvenstva protiv Španjolske, za koje se sve češće spominje da bi moglo biti njegovo posljednje u reprezentativnoj karijeri.
Half-time show ipak neće trajati pola sata
Veliku pozornost uoči finala privlači i zabavni program tijekom poluvremena. Iako postoje strahovi da bi spektakl mogao produžiti stanku na oko pola sata i narušiti uobičajeni ritam igrača, iz FIFA-e poručuju da će trajati najviše 17 minuta. Publiku će zabavljati zvučna glazbena imena poput Madonne, Shakire, BTS-a, Justina Biebera, Coldplaya i brojnih drugih izvođača.
Očekivani sastavi:
Španjolska: Simon - Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella - Rodri, Ruiz - Yamal, Olmo, Baena - Oyarzabal
Argentina: E. Martinez - Molina, Romero, Li. Martinez, Tagliafico - De Paul, Paredes, Mac Allister, Fernandez - Messi, Alvarez
Argentinski put do finala
Argentina je grupnu fazu završila s maksimalnim učinkom, ostvarivši pobjede protiv Alžira, Austrije i Jordana. U nokaut-fazi put do finala bio joj je znatno teži – Zelenortske Otoke svladala je tek nakon produžetaka, protiv Egipta je slavila preokretom također u produžecima, Švicarsku je ponovno pobijedila nakon dodatnih 30 minuta igre, dok je u polufinalu još jednim preokretom nadigrala Englesku.
- Argentina - Alžir 3:0
- Argentina - Austrija 2:0
- Argentina - Jordan 3:1
- Argentina - Zelenortski Otoci 3:2 (nakon produžetaka)
- Argentina - Egipat 3:2
- Argentina - Švicarska 3:1 (nakon produžetaka)
- Argentina - Engleska 2:1
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