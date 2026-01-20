UŽIVO

OD 21:00 / Vraća se LP: Inter dočekuje Arsenal, Real goste iz Kneževine, Kovač s Borussijom u Londonu

Champions League 20. sij 202619:00 > 19:25 0 komentara
xJosexJavierxMartinezx via Guliver

Liga prvaka ponovno je u fokusu, a večeras se igra sedmo kolo najjačeg europskog klupskog natjecanja. Program donosi nekoliko zvučnih okršaja: Arsenal putuje na gostovanje kod Intera, Tottenham pred domaćom publikom igra protiv Borussije Dortmund koju vodi Niko Kovač, dok će Real Madrid odmjeriti snage s Monacom. Pažnju privlače i nastupi hrvatskih nogometaša u kojima Dominik Kotarski s Kopenhagenom dočekuje Napoli, a Josip Šutalo i Ajax gostuju kod španjolskog Villarreala.

19:25

Manchester City neočekivano gubi u Norveškoj

Golove pogledajte OVDJE.

18:57

Odigrana je prva današnja utakmica

Hrvatski trener Ivan Leko upisao je uvjerljivu pobjedu na gostovanju, a od 18:45 počeo je susret u kojem Bodo dočekuje Manchester City.

18:55

Utakmice od 21 sat

Kopenhagen - Napoli 
Inter - Arsenal 
Olympiacos - Bayer Leverkusen 
Real Madrid - Monaco 
Sporting - PSG 
Tottenham - Borussia Dortmund 
Villarreal - Ajax 

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Champions League