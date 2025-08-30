UŽIVO

OD 21:00 VARAŽDIN – DINAMO Kovačević u svom Varaždinu lovi nastavak savršenog niza

Nogomet 30. kol 202515:18 0 komentara
xLukaxKolanovicx by Guliver

Varaždin i Dinamo od 21 sat igraju derbi utakmicu subotnjeg programa SHNL-a. Dinamo dolazi u Varaždin s četiri pobjede u isto toliko utakmica, dok je Varaždin također u dobrom naletu nakon pobjede protiv branitelja naslova, Rijeke na Rujevici. Trener Dinama, Mario Kovačević dolazi u "svoj" grad po nastavak pozitivnog niza. Tekstualni prijenos pratite uz Sport Klub.

TIJEK DOGAĐAJA:

15:16

Dinamo ostao bez još jednog igrača pred susret s Varaždinom

Radi se o Nikoli Čavlini koji će karijeru nastaviti u Italiji.

15:15

Boban ne putuje s momčadi u Varaždin

Dinamo večeras u 5. kolu SuperSport HNL-a gostuje kod Varaždina (21:00), no neće imati podršku predsjednika Uprave Zvonimira Bobana.

15:13

Kovačević pred težak susret s njegovim Varaždinom

Dinamov stopostotni niz nakon četiri kola SHNL-a dolazi na ozbiljan test u Varaždin, kod bivšeg kluba Marija Kovačevića.

15:12

Povijest je na strani Dinama

Otkako se "novi" Varaždin vratio u SHNL, odigrali su 20 utakmica s Dinamom.

Dinamo je dobio njih 15, četiri su završile remijem, a Varaždin je dobio samo jednu jedinu.

15:11

Dinamo je veliki favorit

Evo kako kladionice vide ovaj susret:

Varaždin 6.50

Remi 4.10

Dinamo 1.44

15:11

Tko sudi?

Mateo Erceg glavni je sudac utakmice.

