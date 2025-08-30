OD 21:00 VARAŽDIN – DINAMO Kovačević u svom Varaždinu lovi nastavak savršenog niza

Varaždin i Dinamo od 21 sat igraju derbi utakmicu subotnjeg programa SHNL-a. Dinamo dolazi u Varaždin s četiri pobjede u isto toliko utakmica, dok je Varaždin također u dobrom naletu nakon pobjede protiv branitelja naslova, Rijeke na Rujevici. Trener Dinama, Mario Kovačević dolazi u "svoj" grad po nastavak pozitivnog niza. Tekstualni prijenos pratite uz Sport Klub.
15:16
Dinamo ostao bez još jednog igrača pred susret s Varaždinom
Radi se o Nikoli Čavlini koji će karijeru nastaviti u Italiji.
Više o tome pročitajte OVDJE.
15:15
Boban ne putuje s momčadi u Varaždin
Dinamo večeras u 5. kolu SuperSport HNL-a gostuje kod Varaždina (21:00), no neće imati podršku predsjednika Uprave Zvonimira Bobana.
Zašto Boban neće u Varaždin, pogledajte OVDJE.
15:13
Kovačević pred težak susret s njegovim Varaždinom
Dinamov stopostotni niz nakon četiri kola SHNL-a dolazi na ozbiljan test u Varaždin, kod bivšeg kluba Marija Kovačevića.
Što je rekao Dinamov trener, pogledajte OVDJE.
15:12
Povijest je na strani Dinama
Otkako se "novi" Varaždin vratio u SHNL, odigrali su 20 utakmica s Dinamom.
Dinamo je dobio njih 15, četiri su završile remijem, a Varaždin je dobio samo jednu jedinu.
15:11
Dinamo je veliki favorit
Evo kako kladionice vide ovaj susret:
Varaždin 6.50
Remi 4.10
Dinamo 1.44
15:11
Tko sudi?
Mateo Erceg glavni je sudac utakmice.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!