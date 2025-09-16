UŽIVO

UŽIVO / Tudor protiv Kovača, Ivanović na klupi. Tottenham poveo već u 4. minuti

Champions League 16. ruj 202520:11 > 21:07 0 komentara
Liga prvaka počela je danas s prvim susretima – u ranijem terminu od 18:45 odigrane su dvije utakmice, dok su u večernjem, od 21 sat, na programu četiri dvoboja. Među najzanimljivijima ističe se ogled hrvatskih trenera, Nike Kovača i Igora Tudora, koji sjede na klupama Borussije Dortmund, odnosno Juventusa. Franjo Ivanović nastupa za Benficu protiv Qarabaga, dok Real Madrid otvara novu europsku sezonu domaćim susretom protiv Marseillea. Tekstualni prijenos pratite uz SK.

TIJEK DOGAĐAJA:

21:07

GOOOOL

6'

Vodi i Benfica pogotkom Barrenechea

21:06

GOOOOL!

4'

Tottenham vodi protiv Villarreala autogolom Juniora

21:00

1'

Utakmice počinju

20:10

Povratak Tottenhama u LP

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence - Bentancur, Sarr, Bergvall - Kudus, Simons, Richarlison

Villarreal: Junior; Mourino, Foyth, Veiga, Cardona - Gueye, Comesana, Buchanan, Pepe - Perez, Mikautadze

20:09

Real ide po novu Ligu prvaka

Real Madrid: Courtois; ALexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras - Valverde, Tcouameni, Guler, Mastatuono - Rodrygo, Mbappe

Marseille: Rulli; Emerson, Pavard, Balerdi, Medina - Hojbjerg, Kondogbia - Weah, O'Riley, Greedwood - Aubameyang

20:09

Ivanović i Mmaee kreću s klupe

Benfica: Trubin; Dedić, Silva, Otamendi, Dahl - Barrenchea, Rios - Aursnes, Sudakov, Schjelderup - Pavlidis

Qarabag: Kochalski; Cafarquliyev, Medina, Mustafazada, M. Silva - Janković, Bicalho - Zoubir, Borges, Andrade - Duran

20:09

Sastavi u dvoboju hrvatskih trenera

Juventus: Di Gregorio; Bremer, Kalulu, Kelly - Cambiaso, K. Thuram, McKennie, Koopminers - Openda, Yildiz, David

Borussia Dortmund: Kobel; Couto, Anton, Bensebaini, Svensson - Nmecha, Sabitzer, Ryerson, Adeyemi, Beier - Guirassy

20:08

Ovo je popis utakmica od 21 sat

  • Benfica - Qarabag
  • Juventus - Borussia Dortmund
  • Real Madrid - Marseille
  • Tottenham - Villarreal

