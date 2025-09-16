UŽIVO / Tudor protiv Kovača, Ivanović na klupi. Tottenham poveo već u 4. minuti

Liga prvaka počela je danas s prvim susretima – u ranijem terminu od 18:45 odigrane su dvije utakmice, dok su u večernjem, od 21 sat, na programu četiri dvoboja. Među najzanimljivijima ističe se ogled hrvatskih trenera, Nike Kovača i Igora Tudora, koji sjede na klupama Borussije Dortmund, odnosno Juventusa. Franjo Ivanović nastupa za Benficu protiv Qarabaga, dok Real Madrid otvara novu europsku sezonu domaćim susretom protiv Marseillea. Tekstualni prijenos pratite uz SK.
TIJEK DOGAĐAJA:
GOOOOL
6'
Vodi i Benfica pogotkom Barrenechea
GOOOOL!
4'
Tottenham vodi protiv Villarreala autogolom Juniora
1'
Utakmice počinju
Povratak Tottenhama u LP
Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence - Bentancur, Sarr, Bergvall - Kudus, Simons, Richarlison
Villarreal: Junior; Mourino, Foyth, Veiga, Cardona - Gueye, Comesana, Buchanan, Pepe - Perez, Mikautadze
Real ide po novu Ligu prvaka
Real Madrid: Courtois; ALexander-Arnold, Militao, Huijsen, Carreras - Valverde, Tcouameni, Guler, Mastatuono - Rodrygo, Mbappe
Marseille: Rulli; Emerson, Pavard, Balerdi, Medina - Hojbjerg, Kondogbia - Weah, O'Riley, Greedwood - Aubameyang
Ivanović i Mmaee kreću s klupe
Benfica: Trubin; Dedić, Silva, Otamendi, Dahl - Barrenchea, Rios - Aursnes, Sudakov, Schjelderup - Pavlidis
Qarabag: Kochalski; Cafarquliyev, Medina, Mustafazada, M. Silva - Janković, Bicalho - Zoubir, Borges, Andrade - Duran
Sastavi u dvoboju hrvatskih trenera
Juventus: Di Gregorio; Bremer, Kalulu, Kelly - Cambiaso, K. Thuram, McKennie, Koopminers - Openda, Yildiz, David
Borussia Dortmund: Kobel; Couto, Anton, Bensebaini, Svensson - Nmecha, Sabitzer, Ryerson, Adeyemi, Beier - Guirassy
Ovo je popis utakmica od 21 sat
- Benfica - Qarabag
- Juventus - Borussia Dortmund
- Real Madrid - Marseille
- Tottenham - Villarreal
