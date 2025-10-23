OD 21:00 MALMÖ – DINAMO Plavi love treću pobjedu u nizu u EL protiv ove godine ispodprosječnih Šveđana

Dinamo Zagreb i Malmö FF od 21 sat igraju utakmicu trećeg kola Europa lige na Eleda stadionu u Švedskoj. Hrvatski šampion, s maksimalnih šest bodova nakon pobjeda nad Fenerbahčeom (3:1) i Maccabi Tel Avivom (3:1), vodi u skupini, dok su Šveđani posljednji bez ikakvih bodova nakon poraza od Ludogoretsa (1:2) i Viktorie Plzen (0:3). Modri dolaze u odličnoj formi, s pet pobjeda u posljednjih šest utakmica, i žele produžiti niz, dok Malmö, četvrti u domaćoj Allsvenskanu, traži prvi bod u natjecanju. Tekstualni prijenos pratite na Sport Klubu.
18:11
Kovačević optimističan uoči Malma, vjeruje u pobjedu
Mario Kovačević najavio je trećeg protivnika u Europskoj ligi, nakon pobjeda nad Fenerbahčeom i Maccabijem.
Kako je najavio utakmicu pogledajte OVDJE.
18:10
Kapetan Šveđana prisjetio se ikonskog dvoboja
Malmo večeras od 21 sat dočekuje Dinamo u trećem kolu Europa lige, a mnogi se i dalje prisjećaju susreta momčadi u kvalifikacijama Lige prvaka 2011. godine.
U toj je utakmici prije 14 godina igrao i kapetan Malmoa Pontus Jansson, koji se nakon potresa mozga vraća i za večerašnji susret.
Što je sve rekao pogledajte OVDJE.
18:08
Evo s kojim sastavom bi Dinamo trebao napasti Šveđane
Plavi u Švedsku stižu kao vodeća momčad ovog europskog natjecanja, dok domaći drže zadnje mjesto ljestvice.
Optimističan je bio uoči utakmice trener Mario Kovačević koji u Švedskoj nastavlja put do izjednačenja rekorda Nenada Bjelice, koji je s Dinamom upisao četiri pobjede u četiri europske utakmice.
18:02
Malmö ove godine igra ispod svog standarda
Šveđani su tek četvrtoplasirana momčad lige i još moraju izboriti plasman u Europu za iduću sezonu.
17:52
Na koga treneri ne mogu računati
Malmö će biti bez Daniela Tristana Gudjohnsena, Lassea Berga Johnsena, Andersa Christiansena, Arnóra Sigurðssona, Erika Botheima i Olivera Berga, dok Dinamo neće moći računati na Raúla Torrentea, Ronaëla Pierrea-Gabriela, Morena Živkovića i Kévina Théophile-Catherinea.
17:51
Dinamo je blagi favorit
Pobjeda Dinama - 2.40
Remi - 3.40
Pobjeda Malmöa - 2.95
17:50
Sudit će Francuz
Sudi Francuz Willy Delajod. Uz njega će u Malmöu biti sunarodnjaci, pomoćnici Erward Finjean i Valentin Evrard. VAR sudac je Bastien Dechepy, a AVAR Nicolas Rainville.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!