OD 21:00 MALMÖ – DINAMO Plavi love treću pobjedu u nizu u EL protiv ove godine ispodprosječnih Šveđana

Europa League 23. lis 202517:57 > 18:11 0 komentara
xMarkoxMetlas xMNxPressx via Guliver

Dinamo Zagreb i Malmö FF od 21 sat igraju utakmicu trećeg kola Europa lige na Eleda stadionu u Švedskoj. Hrvatski šampion, s maksimalnih šest bodova nakon pobjeda nad Fenerbahčeom (3:1) i Maccabi Tel Avivom (3:1), vodi u skupini, dok su Šveđani posljednji bez ikakvih bodova nakon poraza od Ludogoretsa (1:2) i Viktorie Plzen (0:3). Modri dolaze u odličnoj formi, s pet pobjeda u posljednjih šest utakmica, i žele produžiti niz, dok Malmö, četvrti u domaćoj Allsvenskanu, traži prvi bod u natjecanju. Tekstualni prijenos pratite na Sport Klubu.

TIJEK DOGAĐAJA:

18:11

Kovačević optimističan uoči Malma, vjeruje u pobjedu

Mario Kovačević najavio je trećeg protivnika u Europskoj ligi, nakon pobjeda nad Fenerbahčeom i Maccabijem.

Kako je najavio utakmicu pogledajte OVDJE

18:10

Kapetan Šveđana prisjetio se ikonskog dvoboja

Malmo večeras od 21 sat dočekuje Dinamo u trećem kolu Europa lige, a mnogi se i dalje prisjećaju susreta momčadi u kvalifikacijama Lige prvaka 2011. godine.

U toj je utakmici prije 14 godina igrao i kapetan Malmoa Pontus Jansson, koji se nakon potresa mozga vraća i za večerašnji susret.

Što je sve rekao pogledajte OVDJE

 
18:08

Evo s kojim sastavom bi Dinamo trebao napasti Šveđane

Plavi u Švedsku stižu kao vodeća momčad ovog europskog natjecanja, dok domaći drže zadnje mjesto ljestvice.

Optimističan je bio uoči utakmice trener Mario Kovačević koji u Švedskoj nastavlja put do izjednačenja rekorda Nenada Bjelice, koji je s Dinamom upisao četiri pobjede u četiri europske utakmice.

Evo s kojim sastavom bi Dinamo trebao krenuti u Švedskoj. 
18:02

Malmö ove godine igra ispod svog standarda

Šveđani su tek četvrtoplasirana momčad lige i još moraju izboriti plasman u Europu za iduću sezonu.

17:52

Na koga treneri ne mogu računati

Malmö će biti bez Daniela Tristana Gudjohnsena, Lassea Berga Johnsena, Andersa Christiansena, Arnóra Sigurðssona, Erika Botheima i Olivera Berga, dok Dinamo neće moći računati na Raúla Torrentea, Ronaëla Pierrea-Gabriela, Morena Živkovića i Kévina Théophile-Catherinea.

 
17:51

Dinamo je blagi favorit

Pobjeda Dinama - 2.40
Remi - 3.40
Pobjeda Malmöa - 2.95

17:50

Sudit će Francuz

Sudi Francuz Willy Delajod. Uz njega će u Malmöu biti sunarodnjaci, pomoćnici Erward Finjean i Valentin Evrard. VAR sudac je Bastien Dechepy, a AVAR Nicolas Rainville.

 

