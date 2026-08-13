OD 21:00 HAJDUK – ŽALGIRIS Litavci imaju manje šanse i od Gzire, danas na Poljudu neće biti vanzemaljaca

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Robert Matić/Hajduk.hr

Hajduk od 21 sat na Poljudu dočekuje Žalgiris u uzvratnoj utakmici trećeg kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Splićani u susret ulaze s velikom prednošću od 5:2 iz prve utakmice u Litvi, u kojoj su za Hajduk zabijali Šego dvaput te Dallison, Pajaziti i Pukštas, dok su strijelci za domaćina bili Nikola Petković i bivši kapetan Hajdukovih juniora Marko Capan.

Ako Hajduk potvrdi prednost i izbori plasman u play-off, tamo će igrati protiv pobjednika dvoboja poljskog Rakowa i švedskog Hammarbyja. Njihov prvi susret u Poljskoj završio je bez pogodaka, pa je pitanje putnika u posljednje kolo kvalifikacija i dalje potpuno otvoreno.

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