OD 21:00 HAJDUK – SLAVEN Garcia napravio nezamislivo i Livaju ostavio na klupi! Rebić u prvih 11

Nogomet 17. kol 202517:54 > 19:24 0 komentara
Ante Cizmic CROPIX by Guliver

Treće kolo SuperSport HNL-a zatvara se večerašnjim dvobojem Hajduka i Slaven Belupa na Poljudu (21:00). Hajduk će treći put zaredom igrati domaću prvenstvenu utakmicu, nakon što je u prve dvije upisao pobjede protiv Istre i Gorice. Tekstualni prijenos pratite uz Sport Klub.

Bijeli, međutim, žele popraviti dojam nakon šokantnog ispadanja iz Europe od Dinamo Cityja. Slaven u Split stiže ohrabren pobjedom nad Varaždinom u prošlom kolu, dok je sezonu otvorio porazom u Rijeci.

TIJEK DOGAĐAJA:

19:24

Hajduk kreće bez Livaje! Rebić u prvih 11

Evo nam sastava-

Hajduk - Ivušić, Karačić, Raci, Šarlija, Melnjak - Pukštas, Pajaziti, Sigur - Benrahou, Durdov, Rebić.

Slaven Belupo - Hadžikić - Jakir, Kovačić, Božić, Barać - Agbekpornu, Ćubelić, Liber- Jagušić, Mitrović, Božić.

17:53

Hajduk će početi bez Livaje?!

Očekuju se određene promjene u odnosu na sastav koji je poražen u Albaniji. Najviše pažnje privlači mogućnost da se kapetan Marko Livaja nađe na klupi. On je bez pogotka u četiri europska nastupa, dok je prve dvije ligaške utakmice propustio zbog suspenzije.

Očekivani sastav Hajduka pogledajte OVDJE.
17:50

Garcia najavio Slaven Belupo

 Treću uzastopnu domaću prvenstvenu utakmicu najavio je na konferenciji za medije urugvajski trener Gonzalo Garcia.

Kakvo je raspoloženje u momčadi i što je sve rekao pročitajte OVDJE.

17:48

Niz od sedam pobjeda

Ipak, u zadnjih sedam utakmica koje je Hajduk igrao bez Marka Livaje, upisali su Bijeli sedam pobjeda.

17:48

Hajduk bez Livaje nije ista momčad

Hajduk je prošle godine zabio 49 golova, a za njih 29 direktno je bio uključen Livaja. Tako bi Hajduk, u vakuumu, ne računajući Livajine golove imao samo 20 pogodaka.

Više o njegovom učinku pogledajte OVDJE.

17:47

Tko će dijeliti pravdu?

Glavni sudac bit će Mateo Erceg.

 
17:46

Hajduk je značajan favorit

  • Hajduk 1.70
  • Remi 4.20
  • Slaven 6.00

