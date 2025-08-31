OD 21:00 HAJDUK – RIJEKA Splićani dugo nisu bili veći favoriti u Jadranskom derbiju, Garcia u problemima

Glavni arbitar susreta bit će Dario Bel iz Osijeka, a uz liniju će mu asistirati Goran Pataki iz Đakova i Ivan Janić iz Iloka. Ulogu četvrtog suca imat će Filip Cindrić iz Nove Kapele.

Za VAR tehnologiju zadužen je Tihomir Pejin iz Donjeg Miholjca, dok će mu pomoćnik biti Ivan Vučković iz Zagreba.