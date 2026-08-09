HAJDUK – ISTRA 2:1 Šutalo i Livaja za novu prednost Hajduka, spriječen rani sezonski debakl

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HNK Hajduk Split

Danas od 21 sat Hajduk i Istra 1961 na Poljudu će zaključiti drugo kolo SuperSport HNL-a. Obje momčadi u susret ulaze bez osvojenog boda, nakon što je Hajduk na otvaranju prvenstva poražen od Varaždina, dok je Istra 1961 izgubila od Lokomotive.

Splićani utakmicu dočekuju između dva europska ogleda protiv litavskog Žalgirisa u trećem pretkolu Konferencijske lige. Hajduk je u prvom susretu u gostima ostvario uvjerljivu pobjedu 5:2 i napravio veliki korak prema prolasku u sljedeću rundu.

Momčad Gonzala Garcije sada se mora prebaciti na prvenstvene obveze i pokušati upisati prvu pobjedu u novoj sezoni SHNL-a. Istra 1961 također traži prve bodove, pa se na Poljudu očekuje zanimljiv dvoboj dviju momčadi koje su sezonu otvorile porazima.

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