HAJDUK – ISTRA 2:1 Šutalo i Livaja za novu prednost Hajduka, spriječen rani sezonski debakl

Danas od 21 sat Hajduk i Istra 1961 na Poljudu će zaključiti drugo kolo SuperSport HNL-a. Obje momčadi u susret ulaze bez osvojenog boda, nakon što je Hajduk na otvaranju prvenstva poražen od Varaždina, dok je Istra 1961 izgubila od Lokomotive.
Splićani utakmicu dočekuju između dva europska ogleda protiv litavskog Žalgirisa u trećem pretkolu Konferencijske lige. Hajduk je u prvom susretu u gostima ostvario uvjerljivu pobjedu 5:2 i napravio veliki korak prema prolasku u sljedeću rundu.
Momčad Gonzala Garcije sada se mora prebaciti na prvenstvene obveze i pokušati upisati prvu pobjedu u novoj sezoni SHNL-a. Istra 1961 također traži prve bodove, pa se na Poljudu očekuje zanimljiv dvoboj dviju momčadi koje su sezonu otvorile porazima.
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TIJEK DOGAĐAJA:
22:49
Penal za Istru?
Bijesni su na klupi Istre zbog jednog zračnog duela Van Hoorenbeecka i Jaganjca. Smatra trener Istre Cabello da je Istra tu morala dobiti penal. Dobio je trener Istre žuti karton.
22:48
90+
Još pet minuta, Istra je tražila penal
22:48
90'
Odličan ubačaj Livaje za Melnjaka, brani Kolić
22:44
GOOOOOL!
Hajduku je novo vodstvo u 84. minuti donio Marko Livaja, koji je ušao početkom drugog poluvremena. Kapetan Bijelih najbolje je reagirao nakon udarca Josipa Šutala i obrane Kolića te s pet metara pospremio odbijanac u mrežu za 2:1.
Livaji je to bio prvi pogodak u novoj sezoni, a ujedno i njegov 105. gol u dresu Hajduka.
22:35
78'
Istra opasna iz kontre, zaustavio je Alec Rozića
22:33
77'
Raste pritisak Hajduka, ali bez učinka
22:23
67'
Lijep potez Livaje, ali ostaje 1-1
22:21
Kakva nepažnja Silića...
Gužva u kaznenom prostoru Hajduka. Siliću je ispala visoka lopta iz ruku, no gosti nisu uspjeli iskoristiti njegovu neopreznost. Na kraju je sve završilo samo gol-autom.
22:13
57'
Maurić kod Istre umjesto Doumbie
22:12
55'
Prve promjene kod Hajduka. Šutalo, Dallison i Livaja idu u igru. Vani su izašli Hodak, Šego i Bamba
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