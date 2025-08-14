OD 20:45 DINAMO CITY – HAJDUK Splićani u Tirani nemaju pravo na kiks, invazija Torcide na gostovanju

Hajduk je u prvom susretu na Poljudu slavio 2:1 te je favorit i u uzvratu. Momčad Gonzala Garcije uoči ovog dvoboja ima niz od četiri pobjede u prvenstvu i Europi, uz jedan remi, i pokušat će ostati neporažena kako bi izborila prolazak u play-off Konferencijske lige.

Što je sve na pressici rekao Garcia, pogledajte OVDJE.