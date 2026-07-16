OD 20:30 / ŽILINA – HAJDUK Splićani se vraćaju na mjesto povijesne traume, stigli sastavi!

Nogometaši Hajduka večeras od 20:30 gostuju kod Žiline u Slovačkoj u uzvratnom susretu prvog pretkola Europske lige. Splićani u utakmicu ulaze s prednošću od 2:0 stečenom u prvom dvoboju, u kojem su mrežu zatresli Roko Brajković i debitant Dalisson. Prijenos utakmice osiguran je na kanalu HDTV.
Tekstualni prijenos pratite uz Sport Klub.
TIJEK DOGAĐAJA:
Evo nam i sastava
ŽILINA: Badzgon - Pališčak, Minarik, Narimanidze - Hranica, Adang, Kačer, Bari - Kosa, Roginić, Il'ko
HAJDUK: Silić - Acapandie, Van Hoorenbeeck, Skelin, Hrgović - Pajaziti, Pukštas - Brajković, Skoko, Melnjak - Šego
Garcia je najavio gostovanje u Žilini
Hajduk protiv Žiline brani prednost od dva gola iz prve utakmice, a trener Gonzalo Garcia svjestan je da posao u borbi za prolazak u sljedeću rundu kvalifikacija Europske lige još uvijek nije završen.
Torcida se vraća na omraženo mjesto
Hajduk se vraća u Žilinu, 17 godina nakon kaotičnog gostovanja obilježenog sukobima navijača i policije. Torcida je poslije sudski tražila pravdu protiv slovačke policije. Hajduk je šokantno ispao, a tadašnji trener Ivica Kalinić je na klupi doživio srčani udar...
Hajduka čeka snažna podrška s tribina
Hajdukova momčad je u Žilinu stigla u srijedu poslijepodne, a predvečer je odradila trening na glavnom travnjaku stadiona u Žilini gdje će danas imati i snažnu podršku 1500 navijača koji stižu u Slovačku.
Očekivani sastav Hajduka
Evo s kojom bi postavom Hajduk trebao istrčati u Žilini...
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Gabrić za SK prognozirao Hajdukove šanse u Europi
Nekadašnji hrvatski reprezentativac i bivše hajdučko srce Drago Gabrić gostovao je u Jutru SK kod našeg Vedrana Babića, a Hajduk je bio nezaobilazna tema.
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Hajduk je favorit!
Hajduk je veliki favorit za prolaz dalje. Na Žilinu je kvota 8.20, a na Hajduk samo 1.05 kada pričamo o prolazu.
Što se tiče same utakmice i tu su Splićani favoriti...
- ŽILINA 3.30
- REMI 3.70
- HAJDUK 2.30
Tko su suci?
Sudačka postava za uzvratni susret dolazi iz Rumunjske. Glavni sudac je Horatiu Fesnic, pomagat će mu Valentin Avram i Alexandru Corb, a četvrti sudac je Szabolcs Kovacs. VAR sudac je Ovidiu Hategan, a njegov asistent Iulian Dima.
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