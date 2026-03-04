RIJEKA – HAJDUK 0:1 Ništa od drugog gola Hajduka, VAR ‘uhvatio’ Rebića u malenom zaleđu

HNK Rijeka i HNK Hajduk Split večeras od 20 sati na Rujevici odmjeravaju snage u četvrtfinalu SuperSport Kupa. Rijeka je do ove faze stigla uvjerljivim pobjedama protiv Maksimira (4:0) i Mladosti Ždralove (4:1), dok je Hajduk ranije svladao Koprivnicu (4:1), a potom i Cibaliju u Vinkovcima nakon uspješnijeg izvođenja jedanaesteraca. U prvenstvu je Rijeka trenutačno trećeplasirana momčad SHNL-a, dok Hajduk drži drugo mjesto.
Tekstualni prijenos pratite uz Sport Klub.
TIJEK DOGAĐAJA:
45+
Žuti karton za Dantasa...
45'
Osam minuta sudačke nadoknade...
45'
Rebić je zabio za 0:2, ali je ipak VAR poništio gol zbog malenog zaleđa...
36'
Hodak je promašio jednu čistu loptu, Fruk je ostao sam, ali puca loše pokraj gola
Nevjerojatan podatak
Pogodak Rokasa Pukštasa bio je prvi gol koji je HNK Hajduk Split postigao na Rujevici nakon 2. listopada 2022., kada je strijelac u pobjedi 0:1 bio Chidozie Awaziem.
32'
Rijeka je sada preuzela inicijativu i dominira, traže izjednačenje
28'
Devetak je zaustavio Pajazitija prekršajem te je dobio žuti karton.
GOOOOOOL!
Hajduk vodi 0:1
Splićani su poveli na Rujevici nakon sjajne akcije. Adrion Pajaziti je dodao za Michele Šego, on dao u prostor za Rokas Pukštas koji pogađa za 0:1.
22'
Adu-Adjei je izašao sam pred Silića, promašio je... Skelin je dosta sporo reagirao...
20'
Žuti karton za Rebića...
