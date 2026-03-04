RIJEKA – HAJDUK 0:1 Ništa od drugog gola Hajduka, VAR ‘uhvatio’ Rebića u malenom zaleđu

Podijeli :

Robert Matić / HNK Hajduk

HNK Rijeka i HNK Hajduk Split večeras od 20 sati na Rujevici odmjeravaju snage u četvrtfinalu SuperSport Kupa. Rijeka je do ove faze stigla uvjerljivim pobjedama protiv Maksimira (4:0) i Mladosti Ždralove (4:1), dok je Hajduk ranije svladao Koprivnicu (4:1), a potom i Cibaliju u Vinkovcima nakon uspješnijeg izvođenja jedanaesteraca. U prvenstvu je Rijeka trenutačno trećeplasirana momčad SHNL-a, dok Hajduk drži drugo mjesto.

Tekstualni prijenos pratite uz Sport Klub.