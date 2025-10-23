RIJEKA – SPARTA PRAG 0:0 Prekid utakmice na natopljenoj Rujevici! Engleski sudac poslao igrače u svlačionicu

Podijeli :

Sport Klub

Nogometaši Rijeke večeras od 18:45 igraju susret 2. kola Konferencijske lige. Nakon startnog poraza od Noaha (0:1), momčad Victora Sáncheza pokušat će doći do prvih europskih bodova u dvoboju protiv momčadi koja je u 1. kolu uvjerljivo svladala Shamrock Rovers rezultatom 4:1. Tekstualni prijenos pratite na Sport Klubu. Aktualni prvaci Hrvatske dočekuju tek četvrtu momčad iz prošlogodišnjeg češkog prvenstva.