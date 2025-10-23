UŽIVO

RIJEKA – SPARTA PRAG 0:0 Prekid utakmice na natopljenoj Rujevici! Engleski sudac poslao igrače u svlačionicu

Nogometaši Rijeke večeras od 18:45 igraju susret 2. kola Konferencijske lige. Nakon startnog poraza od Noaha (0:1), momčad Victora Sáncheza pokušat će doći do prvih europskih bodova u dvoboju protiv momčadi koja je u 1. kolu uvjerljivo svladala Shamrock Rovers rezultatom 4:1. Tekstualni prijenos pratite na Sport Klubu. Aktualni prvaci Hrvatske dočekuju tek četvrtu momčad iz prošlogodišnjeg češkog prvenstva.

TIJEK DOGAĐAJA:

19:16

Trenutak kad je Jones poslao igrače u svlačionicu

Robert Jones je nakon 13 minuta igre u nemogućim uvjetima odlučio prekinuti utakmicu. Pogledajte OVDJE kakvo je bilo stanje u trenutku kadje Englez odlučio zaustaviti susret.

19:13

Pogledajte kako su igrači Rijeke štitili djecu od kiše

Igrači Rijeke istaknuli su se krasnim potezom uoči početka utakmice kad su na sve načine pokušali zaštiti djecu koja su izašla u pratnji od kiše. Video možete pogledati OVDJE.

19:05

Pogledajte poništeni gol Fruka

Toni Fruk uspio je zatresti mrežu unatoč teškim uvjetima, ali gol je poništen zbog zaleđa nakon VAR provjere. Gol pogledajte OVDJE.

19:00

13' Sudac poslao igrače u svlačionicu

Zbog strahovito teških uvjeta, sudac Robert Jones poslao je igrače u svlačionicu. Čekamo nove informacije.

18:58

9' Fruk zabio, ali bio je u zaleđu

Nakon teškog prijenosa lopte preko terena, dodavanja Ndockyta i šuta iz daljine, Fruk se izborio za udarac i poentirao iza golaman Sparte! Ipak, nakon VAR provjere, signalizirano je zaleđe stoga je gol poništen.

18:52

6' Prva prilika za Spartu

Na prvu prigodu trebalo je čekati do šeste minute. Birmančević je dobio loptu u dubinu te sam izašao pred Zlomislića. Uspio je zavući loptu pokraj Rijekina vratara, no Devetak je očistio s gol-linije.

18:51

5' Travnjak je potpuno natopljen

Početak utakmice protječe bez većih prilika, a obje momčadi se muče s vrlo zahtjevnim uvjetima. Lopta izuzetno sporo putuje po natopljenom travnjaku.

18:46

Kreće utakmica na Rujevici

Počeo je susret na Rujevici. Teren se jedva vidi od jake kiše.

17:39

Stigli sastavi!

Rijeka: Zlomislić - Oreč, Majstorović, Husić, Devetak - Petrovič, Ndockyt - Thaqi, Fruk, Lasickas - Čop.

Sparta: Vindahl - Ševinsky, Sorensen, Zeleny - Preciado, Vydra, Mannsverk, Suchomel - Birmančević, Kuchta, Rrahmani.

16:28

Spartin trener najavio je susret na Rujevici

Na Rujevicu stiže praška Sparta, dvoboj drugog kola Konferencijske lige počinje u 18.45 na Rujevici.

Tom prigodom susret na Kvarneru je najavio trener češke ekipe, Brian Priske.

Što je sve rekao, pogledajte OVDJE

 

