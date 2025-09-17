UŽIVO

OD 18:45 / Liga prvaka: Oršićev Pafos gostuje u vrućem Pireju, čekamo sastave

Champions League 17. ruj 202516:21 > 16:23 0 komentara
Wojciech Szubartowski via Guliver

Prvi dio večeri u Ligi prvaka donosi utakmice u ranom terminu (18:45) – Olympiacos u Pireju dočekuje ciparski Pafos, za koji igra Mislav Oršić, dok Slavia Prag igra protiv Bodø/Glimta, prvog norveškog kluba u grupnoj fazi nakon 18 godina. U 21 sat slijede derbiji: Ajax – Inter, Bayern – Chelsea, Liverpool – Atletico Madrid i PSG – Atalanta. Od hrvatskih igrača, najbliži startu su Josip Stanišić u Bayernu i Mario Pašalić u Atalanti, dok bi Petar Sučić mogao dobiti priliku za Inter u Amsterdamu.

16:23

Tko sudi susrete od 18:45?

Susret u Pireju sudit će Rumunj Istvan Kovacs, dok će utakmicu u Pragu voditi njegov sunarodnjak Marian Barbu.

16:22

Koeficijenti

Olympiacos – Pafos

Olympiacos 1.48
Pafos 6.50
Remi 4.33

Slavia Prag – Bodø/Glimt

Slavia Prag 1.87
Bodø/Glimt 4.00
Remi 4.10

 
16:21

Tablica

 

 

