OD 18:45 / Liga prvaka: Oršićev Pafos gostuje u vrućem Pireju, čekamo sastave

Wojciech Szubartowski via Guliver

Prvi dio večeri u Ligi prvaka donosi utakmice u ranom terminu (18:45) – Olympiacos u Pireju dočekuje ciparski Pafos, za koji igra Mislav Oršić, dok Slavia Prag igra protiv Bodø/Glimta, prvog norveškog kluba u grupnoj fazi nakon 18 godina. U 21 sat slijede derbiji: Ajax – Inter, Bayern – Chelsea, Liverpool – Atletico Madrid i PSG – Atalanta. Od hrvatskih igrača, najbliži startu su Josip Stanišić u Bayernu i Mario Pašalić u Atalanti, dok bi Petar Sučić mogao dobiti priliku za Inter u Amsterdamu.