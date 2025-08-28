OD 18:00 Ždrijeb ligaške faze Lige prvaka, evo kako se izvlače parovi

Podijeli :

Guliver

Ždrijeb Lige prvaka održat će se danas u 18 sati. Parovi će se određivati računalnim izvlačenjem, pri čemu se momčadi raspoređuju u četiri jakosne skupine. Svaki klub odigrat će po dvije utakmice protiv protivnika iz svake skupine, a u prvoj fazi natjecanja nije moguće da se susretnu klubovi iz iste države.