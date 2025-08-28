OD 18:00 Ždrijeb ligaške faze Lige prvaka, evo kako se izvlače parovi

Ždrijeb Lige prvaka održat će se danas u 18 sati. Parovi će se određivati računalnim izvlačenjem, pri čemu se momčadi raspoređuju u četiri jakosne skupine. Svaki klub odigrat će po dvije utakmice protiv protivnika iz svake skupine, a u prvoj fazi natjecanja nije moguće da se susretnu klubovi iz iste države.
U ždrijebu Lige prvaka čak 12 klubova s Hrvatima
Imamo i trojicu trenera u ovogodišnjem izdanju Lige prvaka.
Više pročitajte OVDJE.
Četiri jakosne skupine
Promjena termina finalne utakmice
Finale Lige prvaka ove sezone održat će se 30. svibnja iduće godine u Budimpešti, s početkom u 18 sati umjesto u uobičajenom terminu od 21 sat.
Sistem je isti kao i prošle sezone
Nakon osam odigranih kola, osam najbolje plasiranih momčadi izravno će izboriti osminu finala, dok će klubovi koji završe između devetog i 24. mjesta razigravati u play-offu. Grupna faza počinje utakmicama od 16. do 18. rujna, a završava 28. siječnja iduće godine.
Ovo su svih 36 momčadi koje će nastupati
Ajax, Arsenal, Atalanta, Athletic Bilbao, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Barcelona, Bayern, Bodo, Chelsea, Eintracht Frankfurt, Galatasaray, Inter, Juventus, Bayer Leverkusen, Liverpool, Manchester City, Marseille, Monaco, Napoli, Newcastle, Olympiacos, PSG, PSV, Real Madrid, Slavia Prag, Sporting, Tottenham, Union SG, Villarreal, Qarabag, Club Brugge, Benfica, Kopenhagen, Pafos, Kairat
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!