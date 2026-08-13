ILVES – RIJEKA 0:0 Riječani bez Fruka brane minimalnu prednost, domaćini tražili penal

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Damir Skomrlj CROPIX via Guliver

Finski Ilves u Tampereu dočekuje Rijeku u uzvratnoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Rijeka u Finsku stiže s minimalnom prednošću iz prvog susreta, odigranog prije tjedan dana na Rujevici, gdje je slavila 1:0 pogotkom Nike Jankovića.

Riječani će pokušati sačuvati prednost i izboriti plasman u play-off, gdje ih čeka bolji iz dvoboja irskog Bohemiansa i danskog Midtjyllanda. Danci su u prvoj utakmici napravili veliki korak prema prolasku dalje, slavivši u Dublinu s 2:0.

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