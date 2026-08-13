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ILVES – RIJEKA 0:0 Riječani bez Fruka brane minimalnu prednost, domaćini tražili penal

Conference League 13. kol 202616:12 > 18:16 0 komentara
Damir Skomrlj CROPIX via Guliver

Finski Ilves u Tampereu dočekuje Rijeku u uzvratnoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Rijeka u Finsku stiže s minimalnom prednošću iz prvog susreta, odigranog prije tjedan dana na Rujevici, gdje je slavila 1:0 pogotkom Nike Jankovića.

Riječani će pokušati sačuvati prednost i izboriti plasman u play-off, gdje ih čeka bolji iz dvoboja irskog Bohemiansa i danskog Midtjyllanda. Danci su u prvoj utakmici napravili veliki korak prema prolasku dalje, slavivši u Dublinu s 2:0.

Tekstualni prijenos pratite uz Sport Klub.

18:16

16'

Dosadan start utakmice, bez ikakvih događanja na terenu

18:12

12'

Prvi ubačaj Rijeke u kazneni prostor Finaca, ali Janković je poklonio loptu domaćinima

18:06

6'

Tražili su domaćini sada kazneni udarac, ali je sudac ipak sudio kontrafaul nad Todorovićem

18:03

4'

Vidjet ćemo kako će se Rijeka snaći na umjetnoj finskoj travi.

18:00

Početak!

1'

Utakmica je krenula

16:50

Stigli sastavi:

ILVES: Krkalić - Pettersosn, Valsanen, Kumpu, Rale - Multala, Popovitch, Raap - Kanga, Hytonen, Suvanne

RIJEKA: Todorović - Oreč, Majstorović, Barco, Devetak - Dantas, Pavić - Lasickas, Puljić, Janković - Adu-Adjei

16:16

Evo nam očekivanog sastava Riječana

Prema dostupnim informacijama uoči susreta, trener Rijeke Matjaž Kek trebao bi na teren poslati gotovo identičnih početnih 11 kao prije tjedan dana na Rujevici.

Očekivani sastav pogledajte OVDJE.
16:14

Evo kako je Matjaž Kek vidio prvu utakmicu

Čim je sudac odsvirao kraj utakmice Rijeka - Ilves, kamera je pokazala dosta zamišljenog, čak i razočaranog trenera Matjaža Keka.

Što je sve rekao nakon utakmice i o ozljedi Tonija Fruka, pogledajte OVDJE.
16:11

Kladionice ne daju Ilvesu praktički nikakve šanse

Prolaz: 

  • ILVES 5.50
  • RIJEKA 1.12
16:08

Rijeka je favorit i u uzvratu

Evo kako kladionice vide današnji susret:

  • ILVES 3.90
  • REMI 3.40
  • RIJEKA 1.90

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