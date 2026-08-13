ILVES – RIJEKA 0:0 Riječani bez Fruka brane minimalnu prednost, domaćini tražili penal

Finski Ilves u Tampereu dočekuje Rijeku u uzvratnoj utakmici 3. kola kvalifikacija za Konferencijsku ligu. Rijeka u Finsku stiže s minimalnom prednošću iz prvog susreta, odigranog prije tjedan dana na Rujevici, gdje je slavila 1:0 pogotkom Nike Jankovića.
Riječani će pokušati sačuvati prednost i izboriti plasman u play-off, gdje ih čeka bolji iz dvoboja irskog Bohemiansa i danskog Midtjyllanda. Danci su u prvoj utakmici napravili veliki korak prema prolasku dalje, slavivši u Dublinu s 2:0.
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16'
Dosadan start utakmice, bez ikakvih događanja na terenu
12'
Prvi ubačaj Rijeke u kazneni prostor Finaca, ali Janković je poklonio loptu domaćinima
6'
Tražili su domaćini sada kazneni udarac, ali je sudac ipak sudio kontrafaul nad Todorovićem
4'
Vidjet ćemo kako će se Rijeka snaći na umjetnoj finskoj travi.
Početak!
1'
Utakmica je krenula
Stigli sastavi:
ILVES: Krkalić - Pettersosn, Valsanen, Kumpu, Rale - Multala, Popovitch, Raap - Kanga, Hytonen, Suvanne
RIJEKA: Todorović - Oreč, Majstorović, Barco, Devetak - Dantas, Pavić - Lasickas, Puljić, Janković - Adu-Adjei
Evo nam očekivanog sastava Riječana
Prema dostupnim informacijama uoči susreta, trener Rijeke Matjaž Kek trebao bi na teren poslati gotovo identičnih početnih 11 kao prije tjedan dana na Rujevici.
Evo kako je Matjaž Kek vidio prvu utakmicu
Čim je sudac odsvirao kraj utakmice Rijeka - Ilves, kamera je pokazala dosta zamišljenog, čak i razočaranog trenera Matjaža Keka.
Kladionice ne daju Ilvesu praktički nikakve šanse
Prolaz:
- ILVES 5.50
- RIJEKA 1.12
Rijeka je favorit i u uzvratu
Evo kako kladionice vide današnji susret:
- ILVES 3.90
- REMI 3.40
- RIJEKA 1.90
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