OD 18:00 / HRVATSKA – BELGIJA Vatreni protiv top 10 reprezentacije testiraju sustav s trojicom

HNS je na službenoj stranici objavio informacije za navijače uoči utakmice:

"Uoči i za vrijeme prijateljske utakmice između reprezentacija Hrvatske i Belgije (stadion HNK Rijeka Rujevica, utorak, 2. lipnja 2026., 18:00) bit će na snazi posebna sigurnosna procedura te posebna regulacija prometa na prilazima stadionu. Stadion HNK Rijeka bit će otvoren za navijače od 16:00 sati.

Zbog opsežnih mjera sigurnosti koje će se poduzimati s ciljem onemogućavanja unošenja zabranjenih predmeta i sredstava na prostor stadiona pozivamo navijače da dođu na stadion što ranije (preporuka 2 sata prije početka utakmice) te da zauzmu svoja mjesta na stadionu.

ULAZNICE

Dana 2. lipnja 2026. godine na blagajnama stadiona HNK Rijeka neće biti prodaje niti zamjene podataka na ulaznicama za utakmicu Hrvatske i Belgije. Sve ulaznice su personalizirane i kao preduvjet za ulazak na stadion potrebno je uz ulaznicu predočiti i važeći osobni dokument (osobna iskaznica ili putovnica).

Sukladno Uvjetima kupnje ulaznica, osobama kojima se pri nadzoru osobni podaci ne slažu s podacima na ulaznici bit će zapriječen ulaz na stadion, te će im ulaznice biti poništene bez prava na povrat novca, a kako su sukladno zakonskim propisima u prekršaju napominjemo da mogu biti zadržani i predani policiji na nadležni prekršajni postupak.

Svaka osoba prilikom ulaska na stadion pa do završetka utakmice mora posjedovati ulaznicu i koristiti sjedalo označeno na ulaznici. Sve osobe bez pravovaljane ulaznice kao i osobe zatečene u sektoru/dijelu stadiona za koji ne posjeduju pravovaljanu ulaznicu će zbog počinjenog prekršaja biti udaljene sa stadiona i predane policiji na nadležni prekršajni postupak. Upozoravamo sve navijače da s ulaznicama koje kupe kod preprodavača odnosno na crnom tržištu neće moći ući na stadion i bit će im oduzete bez prava na povrat novca.

INFORMACIJE O PROMETU NA DAN UTAKMICE

Dana 2. lipnja 2026. godine povodom odigravanja prijateljske utakmice između reprezentacije Hrvatske i Belgije na stadionu HNK Rijeka bit će uspostavljena privremena regulacija prometa, kojom će biti zabranjeno prometovanje motornih vozila, osim vozila s dozvolom.

Pozivamo navijače da na utakmicu u neposrednu zonu stadiona dođu pješke ili javnim gradskim prijevozom. Na parkirališnim prostorima na stadionu HNK Rijeka će biti zabranjen promet i parkiranje zbog ograničenog broja parkirališnih mjesta, osim za akreditirana vozila.

Molimo navijače da na prilaznim pravcima stadionu prate upute policije i redarske službe te da vozila ne parkiraju na prilaznim pravcima stadionu na prometnim trakama jer će u protivnom biti sankcionirani sukladno zakonskim propisima.

Molimo sve navijače da prate upute MUP-a RH i PU primorsko-goranske u smislu zabrana i preusmjeravanja prometa.

FER, KOREKTNO I SPORTSKO NAVIJANJE

Molimo navijače da se pridržavaju odredbi vezanih na Zakon o sprečavanju nereda na sportskim natjecanjima i Zakona o javnom redu i miru, osobito vezano na neprimjereno skandiranje, konzumaciju alkohola i uporabu pirotehnike.

Na stadion se neće moći unijeti kišobrani, veće torbe ili ruksaci, boce, upaljači i drugi predmeti pogodni za ozljeđivanje ili izazivanje požara. Također neće biti moguć unos zastava ili transparenata dimenzija većih od 2,00 m x 1,00 m odnosno neprimjerenog sadržaja i neće biti dozvoljeno postavljanje zastava ili transparenata na ograde ili druga mjesta stadiona HNK Rijeka tako da bi zaklanjalo pogled s ili prema tribinama. Ovim putem pozivamo sve navijače, posjetitelje i građane za fer, korektno i sportsko navijanje bez rasističkog i diskriminatornog skandiranja prije, za vrijeme i nakon utakmice."