OD 17:45 RIJEKA – DINAMO Rijeka traži prve bodove protiv lidera, Plavi žele vratiti +7 ispred Hajduka

Dinamo večeras u 17:45 na Rujevici gostuje kod Rijeke u derbiju 21. kola SuperSport HNL-a. Pobjedom bi momčad Marija Kovačevića zadržala sedam bodova prednosti ispred Hajduka, koji je jučer slavio 2:0 protiv Slaven Belupa, dok bi Rijeka u tom slučaju imala priliku skočiti s petog na treće mjesto. Tekstualni prijenos pratite uz Sport Klub.
TIJEK DOGAĐAJA:
Ovo je vjerojatni sastav Dinama, Kovačević ima jednu dilemu
Dinamo bi protiv Rijeke trebao istrčati s najjačim mogućim sastavom.
Što je spremio Mario Kovačević, pogledajte OVDJE.
Fruk se polako vraća u pravu formu nakon ozljede
Utakmicu je najavio i jedan od najboljih igrača lige, Rijekin Toni Fruk.
OPŠIRNIJE...
Sanchez vjeruje da su trebali pobijediti na Maksimiru
Nakon remija sa Slaven Belupom i poraza u Osijeku, cilj, želja i ambicija Victora Sancheza i njegove momčadi je povratak na pobjednički kolosjek.
Trener Rijeke je OVAKO najavio utakmicu.
Kovačević razočaran jer nisu doveli Jagušića
Dinamo u utakmicu s Rijekom ulazi kao vodeća momčad prvenstva sa 44 boda, dok je Rijeka peta sa 16 bodova manje uoči utakmice. Utakmicu je najavio trener Dinama Mario Kovačević.
Što je sve imao za reći, pogledajte OVDJE.
Dinamo u sjajnoj formi, Rijeka upravo suprotno
Dinamo je u SHNL-u u nizu od četiri pobjede zaredom.
Rijeka je bila na nizu od tri pobjede, a onda su remizirali sa Slavenom pa izgubili u Osijeku.
Treći ovosezonski susret Rijeke i Dinama
Treći je ovo ovosezonski derbi Rijeke i Dinama.
Prvi puta su se susreli 16. kolovoza u 3. kolu na Rujevici. Dinamo je tada slavio s 0:2, dvama pogocima Belje.
Drugi susret igrali su na Maksimiru 1. studenog u sklopu 12. kola. Dinamo je opet slavio, ovog puta s 2:1. Bakrar je doveo Plave u vodstvo, Ndockyt izjednačio za Rijeku, a onda je Hoxha eurogolom Dinamu donio pobjedu.
Treneri ne mogu računati na:
Victor Sanchez bit će bez Mile Škorića i Gabriela Rukavine, dok Mario Kovačević u ovom susretu ne može računati na Ismaela Bennacera i Matea Lisicu.
Dinamo je favorit
Kladionice su prednost dale vodećoj momčadi lige:
- RIJEKA 3,80
- REMI 3,30
- DINAMO 2,30
Suci današnje utakmice
Glavni sudac: Dario Bel (Osijek)
Pomoćnici: Goran Pataki (Đakovo), Kristijan Novosel (Valpovo)
Četvrti sudac: Patrik Pavlešić (Duga Resa)
VAR: Tihomir Pejin (Donji Miholjac)
AVAR: Ivan Matić (Osijek)
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Budi prvi koji će ostaviti komentar!