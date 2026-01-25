UŽIVO

OSIJEK – DINAMO 0:2 Zajc povećao prednost Plavih, Osijek tone sve dublje

Nogomet 25. sij 202616:01 > 18:32 0 komentara
xLukaxKolanovicx by Guliver

Osijek i Dinamo današnjim ogledom s početkom u 17:45 sati otvaraju nastavak SHNL sezone. Riječ je o dvoboju vodeće i posljednje momčadi prvenstva, pri čemu je pobjeda važna za obje strane – Osijeku za čvrst ulazak u borbu za naslov, a Dinamu u nastojanju da osigura ostanak u ligi. Tekstualni prijenos pratite uz Sport Klub.

TIJEK DOGAĐAJA:

18:32

Kraj!

Kraj prvog dijela, Dinamo na odmor nosi prednost od dva pogotka

18:30

45'

Dvije minute nadoknade

18:29

GOOOOOL!

Zabio je Miha Zajc! 

Beljo je pronašao Pereza Vinlöfa koji daje oštar prizeman centaršut u peterac, a ondje Miha Zajc u maniri najvećih svjetskih napadača rutinski zabija pored Malenice za 2:0.

 

18:23

39'

Opasan pokušaj Stojkovića, Malenica brani

18:23

38'

Osijek još ništa nije pokazao...

18:19

34'

Mišić je dobio žuti karton...

18:16

GOOOOOL

Stojković zabija nakon odbijanca, prije toga je pucao Hoxha

18:11

27'

Jaka kiša pada u Osijeku

18:07

23'

Stojković mijenja ozlijeđenog Bennacera

18:05

21'

Bennacer je ostao ležati, čini se da je ozlijeđen

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Budi prvi koji će ostaviti komentar!

Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)

Najčitanije vijesti - Nogomet