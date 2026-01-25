OSIJEK – DINAMO 0:2 Zajc povećao prednost Plavih, Osijek tone sve dublje

Podijeli :

xLukaxKolanovicx by Guliver

Osijek i Dinamo današnjim ogledom s početkom u 17:45 sati otvaraju nastavak SHNL sezone. Riječ je o dvoboju vodeće i posljednje momčadi prvenstva, pri čemu je pobjeda važna za obje strane – Osijeku za čvrst ulazak u borbu za naslov, a Dinamu u nastojanju da osigura ostanak u ligi. Tekstualni prijenos pratite uz Sport Klub.