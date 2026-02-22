OD 17:45 HAJDUK – RIJEKA Jadranski derbi na dobro ispunjenom Poljudu, Hajduk traži osvetu

Podijeli :

Robert Matić / Hajduk.hr

U posljednjem susretu 23. kola SuperSport HNL-a igraju HNK Hajduk Split i HNK Rijeka. Splićani traže tri boda kako bi ostali u priključku s vodećim GNK Dinamo Zagreb, dok Rijeka želi smanjiti zaostatak za drugoplasiranim Hajdukom. Podsjetimo, u ovosezonskim Jadranskim derbijima uspješnija je Rijeka: prvi dvoboj na Poljudu završio je 2:2, a potom je aktualni prvak Hrvatske na Rujevici uvjerljivo slavio 5:0.

Tekstualni prijenos pratite uz Sport Klub.