OD 17:00 / VARAŽDIN – HAJDUK Stigli sastavi, jedan od Španjolaca debitira za Bijele

Prošle sezone Hajduk je upisao dvije pobjede (obje na domaćem terenu - 2:1, 1:0), Varaždin jednu (1:0), dok je posljednji susret u travnju igran u Varaždinu završio 1:1. U kolovozu 2023. Hajduk je posljednji put slavio u Baroknom gradu. Za vodstvo Splićana tada je zabio Filip Krovinović, izjednačio je Leon Belcar, a pobjedu Bijelima donio je Leon Dajaku u 86. minuti dvoboja.