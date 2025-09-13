UŽIVO

OD 17:00 / VARAŽDIN – HAJDUK Stigli sastavi, jedan od Španjolaca debitira za Bijele

Nogomet 13. ruj 202512:20 > 15:30 0 komentara
xLukaxKolanovicx via Guliver

Varaždin i Hajduk od 17 sati na Gradskom stadionu u Varaždinu igraju derbi 6. kola SuperSport HNL-a. Splićani u ovaj dvoboj ulaze kao drugoplasirana momčad prvenstva s 13 bodova, isto toliko ima i vodeći Dinamo, no momčad Marija Kovačevića ima bolju gol-razliku. S druge strane, Varaždinci nakon pet kola imaju šest bodova i nalaze se na petom mjestu SHNL-a.

15:37

Sastav Varaždina

Zelenika; Lamine Ba, Mladenovski, Bošić, Maglica - Marina, Abdullazade, Belcar - Latković, Tavares, Mamut

15:30

Stigao sastav Hajduka

Hajduk: Ivušić, Karačić, Šarlija, Mlačić, Melnjak, Sigur, Krovinović, Pukštas, Šego, Almena, Livaja. 

 

Novost u sastavu Hajduka je španjolski krilni napadač Iker Almena, pristigao na samom kraju prijelaznog roka. Na klupi je ostao i Adrion Pajaziti, koji zbog tri žuta kartona mora pripaziti uoči derbija s Dinamom. Također, Dario Melnjak zamijenio je standardnog Šimuna Hrgovića na lijevom beku.
12:26

Evo kakav omjer Garcia ima protiv Varaždina

Gonzalo Garcia će danas sedmi put voditi momčad protiv Varaždinaca, ali prvi put kao trener splitskog kluba.

12:19

Garcia najavio teško gostovanje u Varaždinu

12:18

Šafarić uoči Hajduka

"Hajduk više nije samo Livaja", tvrdi trener Varaždina.

12:17

Hajduk u Varaždinu nije pobijedio dvije godine

Prošle sezone Hajduk je upisao dvije pobjede (obje na domaćem terenu - 2:1, 1:0), Varaždin jednu (1:0), dok je posljednji susret u travnju igran u Varaždinu završio 1:1. U kolovozu 2023. Hajduk je posljednji put slavio u Baroknom gradu. Za vodstvo Splićana tada je zabio Filip Krovinović, izjednačio je Leon Belcar, a pobjedu Bijelima donio je Leon Dajaku u 86. minuti dvoboja.

12:15

Tablica

 

 

12:13

Što kažu kladionice?

Pobjeda Varaždina - 5,00

Neriješeno - 3,70

Pobjeda Hajduka - 1,90

12:10

Tko sudi?

Glavni sudac utakmice je Patrik Kolarić iz Čakovca, a pomoćnici su Ivan Starčević (Bjelovar) i Nikola Kečkiš (Virovitica). Četvrti sudac je Benkovčanin Ivan Vukančić, dok su u VAR sobi Tihomir Pejin (Donji Miholjac) i (Ivan Vučković) Zagreb.

